    首頁　>　生活

    市民小巴爭先上車亂象 詹為元籲建立排隊動線配套

    部分市民小巴沒規範排隊動線，導致有人插隊、上車動態混亂。（記者甘孟霖攝）

    部分市民小巴沒規範排隊動線，導致有人插隊、上車動態混亂。（記者甘孟霖攝）

    2025/08/09 17:47

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員詹為元指出，有民眾在捷運市政府站等候市民小巴，卻因沒有排隊動線規範，導致有人插隊、上車動態混亂狀況。他建議市府儘速檢討並設計完善之排隊動線與配套措施，改善現況、避免不必要爭執。

    詹為元表示，近期接獲民眾反映，於捷運市府站搭乘市民小巴7路時，現場乘車秩序混亂，屢有爭執情形發生；他說，目前僅國道客運因涉及國道行駛，須依規定不得於車上站立，而有明確排隊動線、候車區，以維持乘車公平性，但在可站立的市區公車、小巴方面，則未設置專屬排隊動線。

    他說，即便如此，部分民眾仍會自發性排隊候車，但因沒有明確規範，每每車輛靠站，經常出現民眾爭先恐後上車亂象，尤其市民小巴服務對象主要為社區民眾，座位有限，乘車順序常引發糾紛。以市府站為例，鄰近站牌的北醫接駁車同為小巴，卻有設置排隊指引與標線，成效良好，顯示規劃清楚的排隊機制，能有效降低乘客衝突。他建議，市府儘速檢討並設計完善排隊動線與配套措施，改善現況、避免不必要爭執。

    市府公共運輸處表示，市民小巴7路公車於捷運市政府站停靠候車亭，現行經該站路線已有依路線分候車亭停靠，民眾也有養成排隊習慣，為避免繪設排隊線影響人行道通行，將持續觀察民眾候車情況後，再行優化辦理。

    台北市公車聯管委員會執行長李建文指出，不是每個站點都適合繪設排隊動線，如松江路行天宮站是廟方私地，不過只要場域適合且為市有土地，建議業者可向主管機關申請繪設。

