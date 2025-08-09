世界賞鳥博覽會暖身 科博館「羽語台灣」快閃舞吸睛

宣傳「第1屆世界賞鳥博覽會」，參山處今天在科博館舉辦「華麗快閃」宣傳活動。（參山處提供）

2025/08/09 17:25

〔記者陳建志／台中報導〕「第1屆世界賞鳥博覽會」9月20日至21日登場，交通部觀光署參山國家風景區管理處（參山處）今天在國立自然科學博物館生命科學廳入口大廳舉辦「華麗快閃」宣傳活動，除了「羽語台灣」快閃舞，還有鳥類變裝秀、臉譜彩繪等活動，邀請大家感受賞鳥博覽會的魅力。

參山處長曹忠猷表示，本次鳥博為台灣首次舉辦全球規模的賞鳥盛會，將吸引來自30個國家的賞鳥專家與愛好者共襄盛舉。活動內容包含國際生態論壇、各國生態旅遊攤位展示、親子互動、臨時郵局等。透過寓教於樂方式，參加者不僅能近距離認識台灣與世界各地的特色鳥種，更能加深親子對自然生態與鳥類保育的了解。

參山處表示，為了宣傳「第1屆世界賞鳥博覽會」，今天由台中在地「培培動態藝術中心」帶來2場「羽語台灣」－以台灣野鳥為靈感的快閃舞蹈，3位舞者透過身體語彙勾勒出自由、柔美與連結的飛行姿態，向台灣豐富的鳥類生態致敬，也邀請今日蒞臨科博館的大小朋友共舞。

今天並在科博館生命科學廳門口舉辦鳥類臉譜限量彩繪活動，遊客為了獲得扮成紅嘴藍鵲、台灣黃山雀等台灣特有鳥類的機會，踴躍下載3D動態圖片，結合鳥類、景點與美食，參與者自拍後透過AI打造虛擬分身，現場小朋友們看到螢幕裡會動的自己都很興奮；不少小朋友也將臉彩繪成台灣朱雀、白耳畫眉加入快閃舞的行列，成為鳥博小小「行動宣傳大使」。

參山處提醒，「鳥類變裝秀比賽」報名正如火如荼進行中，鼓勵大家用可再生材質製作鳥類造型服裝，9月20至21日請飛來台中市民廣場，向來自全球30個國家的外賓展現台灣對生態保育的重視。

宣傳「第1屆世界賞鳥博覽會」，參山處今天在科博館舉辦「華麗快閃」活動。（參山處提供）

參山處長曹忠猷（後排左1）與喔熊組長、台中「培培動態藝術中心」舞者合影。（參山處提供）

