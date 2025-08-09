修繕志工父子檔投入嘉南救災 忙到忘了父親節

慈濟號召修繕志工協助丹娜絲颱風、西南氣流豪雨導致的受災戶，幫忙修繕被吹掉的屋頂，讓災民有個遮風蔽雨的環境。（慈濟基金會提供）

2025/08/09 16:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕丹娜絲颱風、西南氣流豪雨等接連致災，導致中南部地區受到重創，不少家戶屋頂飛掉、房舍嚴重受損，重建工作持續，其中也包含許多默默投入的修繕志工，包含父子檔工班一起投入，希望幫災民，忙到連昨天父親節都忘記，直言：「今年吃到第一個父親節蛋糕是慈濟請的，祝福天下所有的父親『父親節快樂』。」

慈濟基金會表示，父親節感恩慶祝，卻有一群父親們必須堅守崗位，在嘉南，丹娜絲風災後的重建工作仍在進行，慈濟在嘉義、台南的工班與志工們持續投入修繕、訪視工作，為了就是趕快讓受災鄉親重建家園，把小愛延伸到大孝天下。

請繼續往下閱讀...

慈濟志工為了感恩修繕工班們每天一早出門備料、修繕到黃昏，由於修繕志工幾乎都為人父親，便精心準備父親節感恩活動，如嘉義慈濟志工特別準備豐盛午餐，除了便當，還有蛋糕、西瓜、下飯的配菜、還有冰涼的甜點。志工陳妙美說，這些工班來幫忙獨居老人、照顧戶的修繕，真的感恩他們，有他們真好。

有名外籍移工阿程擔任修繕志工，他來台十幾年，表示自己在越南比較沒有在過父親節，加上在外地工作也沒有特別關注，看到志工準備的父親節午餐，讓他感到很特別、很不一樣，他說：「很謝謝有關心到我們，特別開心。」

工班人員張明豐災後就投入鋪設帆布、修繕民宅，面對災民處境感到不捨，他直言，受到颱風毀損，那樣的房子其實已不能住了，災民也自嘲住在裡面會被笑，他鼓勵災民自己也曾住過那樣的房子，能體會該心情，並說明工班將用鋼構把房子結構加強，對方很感恩又一再感謝慈濟。對於志工準備父親節餐給他們，張明豐說：「我們也做到不知道是父親節，還有蛋糕可以吃，實在很感謝很感恩。」

風災讓許多房子屋頂掀開，慈濟委託包商協助，其中包含慈濟志工楊智欽自營的鋼構工程公司，兒子也一起投入。楊智欽的兒子表示，父母平時也很熱心投入服務社區工作，受到他們影響也一起加入，昨對著父親說：「爸爸辛苦了，父親節快樂，感恩有你。」

慈濟號召修繕志工協助中南部風災受災戶，幫忙修復破損的家園。（慈濟基金會提供）

慈濟號召修繕志工協助中南部風災後的家戶重建，工班人員多是父親，卻忙到父親節都忘了，慈濟特地準備蛋糕慶祝，現場氣氛溫馨。（慈濟基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法