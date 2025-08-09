彰投雲嘉南高屏8縣市大雨特報！下到深夜11時

2025/08/09 16:36

中央氣象署下午4時對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等8縣市發布大雨特報，時效至今晚11時。

〔即時新聞／綜合報導〕午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署下午針對中南部8縣市發布大雨特報，提醒民眾注意。

中央氣象署下午4時對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等8縣市發布大雨特報，時效至今晚11時。

此為16時的雷達回波訊號圖。

此外，氣象署也發布雷雨編號 0672。針對「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。

氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

