旗津風箏節登場 130隻風箏遨遊天際超壯觀

130隻風箏遨遊旗津天際。（記者李惠洲攝）

2025/08/09 16:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄天氣放晴，順延一週的「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」，今天（9日）下午順利登場，130隻風箏遨遊天際，場面壯觀。

高市觀光局於8月9日至17日，連續兩週的星期六、日，舉辦「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」，今年集結130隻鯨魚、大章魚、海龜等各式風箏，其中7隻超過30公尺、10隻是新亮相造型風箏，相當吸睛。

受大小朋友歡迎的氣墊水樂園，今年除了巨無霸戲水池及水上步行球，還有「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」及「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」等4座新亮相氣墊戲水設施，今天也吸引許多小朋友消暑一夏。

市長陳其邁今天下午參加開幕式，他歡迎全國民眾趕快來高雄，強調「不來會後悔」， 一起到旗津享受美食、海景及新的氣墊水樂園，老少咸宜，順便可到駁二、壽山動物園走走；陳其邁也與現場來賓推薦旗津新鮮水果和澎湃配料組成的大碗冰品、烤小卷、番茄切盤及新鮮海產等在地美食。

觀光局強調，旗津風箏節是全台唯一可以從早玩到晚的風箏活動，白天有海洋生物主題風箏展演，晚上則由夜光風箏接棒，每週日都加碼精彩火舞表演，週六夜晚也有特別活動。

原本7月是旅遊旺季，但今年受豪雨影響，旗津商家生意腰斬。店家指出，7月有三分之二都在下雨，旗津還因大潮淹水，遊客大幅縮水到3成上下，期盼8月的旗津風箏節能帶來人潮與商機。

今年旗津風箏節有10隻是新亮相造型風箏。（記者李惠洲攝）

高雄熊與來賓參加旗津風箏節開幕式。（記者李惠洲攝）

陳其邁（中）與來賓推薦旗津新鮮水果和澎湃配料組成的大碗冰品。（記者李惠洲攝）

