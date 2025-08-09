巡視修屋送飲料感謝 賴清德：政府出動工班修屋是毋甘災民

總統賴清德（左）致贈飲料給施工修繕團隊。（記者楊金城攝）

2025/08/09 16:25

〔記者楊金城／台南報導〕總統賴清德今天（9日）下午親自到台南市新營區姑爺里、佳里子龍里視察災後屋損修繕現況，關心災戶，感謝中央媒合的工班修復民眾的房子，贈送飲料，再三說謝謝。

新營區由交通部高公局認養，媒合營造商出動工班修繕房子，賴清德由台南市長黃偉哲、立委賴惠員、陳亭妃、林俊憲等人陪同，來到姑爺里修繕中的楊姓民眾的三合院。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，這次丹娜絲颱風和豪雨造成台南市民眾很大衝擊，房子屋頂被掀走，又下大雨，無法生活，中央和市府、立委合作災後復原，尤其中央和市府的施工廠商，把中央跟地方施工中的的公共工程停下來，把工班調來嘉義、台南幫民眾修屋，這是過往沒有這樣做，代表政府對民眾這次颱風和豪雨受災「毋甘」，希望大家合作助民眾重建家園，過正常生活，此外，政府對低收入、中低收入等弱勢戶修繕由政府負擔，如果經濟許可的一般戶可自己來做，政府補助屋損慰助金、拆除，也有上工獎勵金。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所統計，台南市受理屋損慰助金申請至今有3萬2851件，其中，損害20平方公尺以上的有1萬8753件，中央和台南市府分17個責任區洽定218家廠商投入修繕，登記媒合意願有1997戶，完成簽約139戶，施工中29戶，已完工10戶；無意願媒合的有7635戶，尚有約2100戶待詢問。

總統賴清德（左三）、台南市長黃偉哲（左一）等人視察新營姑爺里修繕房子。（記者楊金城攝）

總統賴清德（中左）到台南佳里子龍里視察災後屋損修繕現況，關心災戶，感謝國土署和廠商團隊。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法