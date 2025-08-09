搶手貨!彰化縣文化局拍賣過期雜誌 這5類最熱門

彰化縣文化局拍賣過期雜誌，以健康、理財、旅遊、科學、生活居家等五大類型最熱門。（文化局提供）

2025/08/09 16:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣文化局正在舉辦過期雜誌拍賣活動，提供民眾以優惠價格收藏二手雜誌。文化局表示，近年來這類拍賣活動相當受歡迎，平均每年能賣出約830本，顯示許多民眾對舊書的熱情不減。

這場過期雜誌拍賣從即日起至8月17日止，地點在彰化縣立圖書館，現場拍賣的雜誌內容相當廣泛，涵蓋語言、財經、藝文、科技、健康和生活等多元主題，總計上百種。根據文化局的銷售統計，其中又以健康、理財、旅遊、科學及生活居家等五大類別的書籍，最受讀者青睞。

文化局表示，這次拍賣的雜誌主要為前年（2023）12月以前的月刊、雙月刊、季刊，以及去年（2024）12月以前的週刊與雙週刊，每本定價20元，一次購買六本則享100元優惠。這項活動不僅能推廣閱讀，也符合永續發展的理念，讓這些過期雜誌找到新主人，延續知識的價值。

過期雜誌精彩內容歷久彌新，值得一看再看，因此在拍賣活動結束後，如果還有未售出的雜誌，文化局預計將於現場開放一週，供有需要的讀者免費索取。圖書館的開放時間為週二至週六早上8點30分至晚上8點，週日為早上8點30分至下午4點30分，歡迎民眾在活動期間前往挖寶。

彰化縣文化局正在圖書館舉辦過期雜誌拍賣活動，每本只要20元，6本優惠100元。（文化局提供）

