為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵彰化站再被譏「最廢高鐵站」！天天坐高鐵，魏明谷揭真相

    前彰化縣長魏明谷認為，彰化人其實對高鐵很捧場，只是不一定要利用彰化站。（翻攝自魏明谷臉書）

    前彰化縣長魏明谷認為，彰化人其實對高鐵很捧場，只是不一定要利用彰化站。（翻攝自魏明谷臉書）

    2025/08/09 16:07

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化高鐵站的乘客數墊底，「再度」成為網路話題，「全台最廢高鐵站」再度被提起。近日就有一名網友在該站下車後發現，站內人潮相當少，不解為何花了一堆錢建造會淪為「蚊子館」？貼文曝光後，引發熱烈討論，連在地人也都不捧場。

    前彰化縣長、現中小企業信保基金董事長魏明谷天天搭高鐵上下班，也常利用彰化站出入，對於彰化站旅客人數墊底，有個人獨到的看法，他完全不認同「彰化人不挺高鐵」。

    他說，彰化縣有123萬人，但只有「1/3」縣民會利用「彰化站」。彰化站位於田中鎮，在彰化縣東南角，以彰化八大生活圈為區隔，只有田中區、北斗區、員林區，勉強再加上溪湖區常利用高鐵「田中站」，人口更多的彰化區、鹿港區、和美區會利用高鐵烏日站，二林區則利用高鐵雲林站，今年東彰快速道路通車，員林市的乘客又被班次更多的烏日站吸走，「其實彰化人對高鐵很捧場，只是不一定要利用田中站」。

    魏明谷說，當初高鐵規劃穿越八卦山脈，就註定縣內人口最多的彰化市、員林市都不可能設站，彰化市距離烏日站太近，穿越八卦山脈，也不可能在員林市設站，最後的選擇就只有田中站。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播