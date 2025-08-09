高鐵彰化站再被譏「最廢高鐵站」！天天坐高鐵，魏明谷揭真相

前彰化縣長魏明谷認為，彰化人其實對高鐵很捧場，只是不一定要利用彰化站。（翻攝自魏明谷臉書）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化高鐵站的乘客數墊底，「再度」成為網路話題，「全台最廢高鐵站」再度被提起。近日就有一名網友在該站下車後發現，站內人潮相當少，不解為何花了一堆錢建造會淪為「蚊子館」？貼文曝光後，引發熱烈討論，連在地人也都不捧場。

前彰化縣長、現中小企業信保基金董事長魏明谷天天搭高鐵上下班，也常利用彰化站出入，對於彰化站旅客人數墊底，有個人獨到的看法，他完全不認同「彰化人不挺高鐵」。

他說，彰化縣有123萬人，但只有「1/3」縣民會利用「彰化站」。彰化站位於田中鎮，在彰化縣東南角，以彰化八大生活圈為區隔，只有田中區、北斗區、員林區，勉強再加上溪湖區常利用高鐵「田中站」，人口更多的彰化區、鹿港區、和美區會利用高鐵烏日站，二林區則利用高鐵雲林站，今年東彰快速道路通車，員林市的乘客又被班次更多的烏日站吸走，「其實彰化人對高鐵很捧場，只是不一定要利用田中站」。

魏明谷說，當初高鐵規劃穿越八卦山脈，就註定縣內人口最多的彰化市、員林市都不可能設站，彰化市距離烏日站太近，穿越八卦山脈，也不可能在員林市設站，最後的選擇就只有田中站。

