    首頁　>　生活

    台東馬偕醫院竄大量白煙⋯⋯為汰換「MRI」釋放1000公升液態氦

    台東馬偕紀念醫院今天下午2點半竄出大量白煙，原來是為汰換服役長達16年的磁振造影儀（MRI），執行標準的「淬息」作業，排氣口冒出大量白煙。（記者黃明堂攝）

    2025/08/09 15:57

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東馬偕紀念醫院今天下午2點半竄出大量白煙，原來是為汰換服役長達16年的磁振造影儀（MRI），在院內員工宿舍區執行標準的「淬息（Quench）」作業。作業期間排氣口冒出大量白煙，引起民眾側目。院方說明，此為液態氦氣化過程中的正常現象，屬預定程序，對人體無害。

    台東馬偕表示，MRI系統採用「超導磁體」產生高強度磁場，維持其穩定運作的關鍵，是必須將磁體保持在接近絕對零度（約-269°C）的極低溫環境，這正是液態氦的重要用途。當進行設備拆除或重大維修時，需透過「淬息」程序，迅速釋放磁體內部的液態氦，使磁體脫離超導狀態、停止產生磁場，方可安全拆機。過程中，液態氦氣化吸熱，導致空氣中水氣凝結，形成大量白色霧氣，彷彿機器「大冒煙」，其實是極為壯觀又安全的科學現象。

    本次拆除的MRI設備共釋放約1000公升液態氦，氣化後體積約為745立方公尺，估算總浮力近800公斤。液態氦價格昂貴，每公升約1200元，總值逾百萬元，但此為MRI退役時無法避免的必要程序。由於氦氣極易逸散且難以回收，加上低溫儲存設備昂貴，大多數醫療機構仍採直接釋放方式處理汰役氦氣。

    放射科楊家融主任表示，這台服役16年的MRI設備，長年為台東地區病患提供精準診斷，如今功成身退。拆機完成後，院方已同步啟動新型MRI換裝工程，預計工程期約為10週。換裝期間將暫停MRI常規檢查服務，院方已安排協助轉檢至鄰近醫療院所。台東馬偕表示，未來全新MRI機組將大幅提升成像速度與畫質，縮短病患等候時間，提供更高效、舒適的醫療體驗，敬請民眾期待與支持。

    台東馬偕紀念醫院今天下午2點半竄出大量白煙，原來是為汰換服役長達16年的磁振造影儀（MRI），執行標準的「淬息」作業，排氣口冒出大量白煙。（台東馬偕提供）

