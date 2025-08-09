創新反毒夏令營！學童化身反毒小勇士踏上「守護精靈冒險之旅」

南市毒品危害防制中心舉辦「守護精靈冒險之旅」反毒夏令營，盛大開幕。（台南市政府提供）

2025/08/09 15:36

〔記者王姝琇／台南報導〕為強化反毒知能、跳脫傳統宣導框架，南市府毒品危害防制中心舉辦「守護精靈冒險之旅」無毒家園反毒夏令營，今天盛大展開，有200位學童及家長參與開幕，小朋友們化身為反毒小勇士，共同打擊毒品。

創新反毒活動「守護精靈冒險之旅」今天在永福國小登場，特邀南市警局交通大隊進行毒駕宣導，加強民眾對於新興毒品及行車交通的安全意識。豐富趣味的闖關遊戲，以尋找守護精靈的互動方式，引導學童認知各種正向特質，並透過共同組隊協力合作擊退毒品怪獸軍團，學習新興毒品辨識與防範技巧。

活動中更融入正向人際及生活能力訓練課程，引導孩子學習正向壓力因應技巧，透過生動有趣的互動形式，提供學童豐富反毒知識，並擴大宣導拒絕毒品的技巧，建立正確的反毒知識和諮詢管道。市長黃偉哲也特地到場勉勵學童。

黃偉哲表示，國小生容易因不了解毒品樣態而不慎接觸，若認識曾吸毒經驗的同儕，接觸到毒品的可能性會大大提升。家長應與孩子們討論如何建立健康生活型態、正向紓壓方式及休閒娛樂場所，教導不接受朋友或陌生人來路不明菸品及食品等，當孩子面臨生活挫折或情緒問題時了解解決問題的適當管道，才能在面對毒品誘惑時勇於拒絕，勇敢說不！

市長黃偉哲頒發活動感謝狀。。（台南市政府提供）

市長黃偉哲出席反毒夏令營開幕與參與學童互動熱絡。（台南市政府提供）

