    首頁　>　生活

    虎頭山創新園區年年虧 桃市府預估BOT案明年中上路

    虎頭山創新園區啟用至今年年虧損，審計處結算報告要求檢討改進。（記者謝武雄攝）

    2025/08/09 16:13

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區虎頭山創新園區2019年啟用至今，審計部桃園市審計處檢討桃園市去年總決算，指該園區營運支出仍大於營收，短絀600萬元，高於前年短絀535萬元，要求檢討改善；市府經濟發展局綜合企劃科長劉猛綜表示，虎頭山園區正在進行（OT+BOT）促參案評估，預估明年中上路。

    劉猛綜說，虎頭山創新園區有12棟房舍，11棟整修堪用，編號K棟房舍待拆重建，目前推動促參案包含11棟可用房舍OT案（營運、移轉）及K棟研發中心大樓的BOT案（興建、營運、移轉），另園區場館去年底標租給佳世達科技，今年4月引進國際加速器（Plug and Play）璞躍台灣有限公司，今年短絀情況會改善，只是園區面積高達4.7公頃，也是附近民眾休憩空間，堪稱是「類公園」，養護成本高才會有短絀情形，但推動（OT+BOT）案仍會要求廠商開放公共空間供民眾使用。

    虎頭山創新園區初期以推動物聯網、自動駕駛、資訊安全與智慧製造等新創產業發展，總計投入1億6670萬元開發成本，2019年6月啟用至今，累計短絀1億6494萬餘元，這3年短絀幅度縮小至1000萬元以內，但仍未落實園區自給自足的營運模式。

    總決算報告也指出，虎頭山園區正進行（OT+BOT）促參案，導致空窗期只能採短期出租模式，廠商承租意願低，而園區維護仍需大筆經費，也是去年短絀600萬元原因。

