    首頁　>　生活

    「金門鐘螺」發現人 洪清漳《潮間的凝視》攝影展盼提醒保護棲地

    金門潮間帶生物觀察家洪清漳在《潮間的凝視》攝影展現身說法。（記者吳正庭攝）

    金門潮間帶生物觀察家洪清漳在《潮間的凝視》攝影展現身說法。（記者吳正庭攝）

    2025/08/09 16:09

    〔記者吳正庭／金門報導〕海洋生物中第一個以「金門」為名的物種「金門鐘螺」發現者，洪清漳的《潮間的凝視》攝影展展至13日；他說，希望透過鏡頭引導大家深入金門潮間帶，去感受「棲地的保護比物種的保育更重要」，他憂心這些照片成了歷史紀錄，未來只能從照片憑弔牠們。

    2019年，退休國小老師洪清漳發現世界第1筆記錄並命名的「金門鐘螺」，發表於國外VISAYA期刊，這顆最高才0.8公分的小生物，連肉眼都不易發現，卻把金門推上國際學術平台的高度。

    浸淫潮間帶逾10年的洪清漳說，金門潮間帶生態豐富，記錄到的海蛞蝓近200種，這數字「很驚人」，在他開始記錄以前，文獻有關金門海牛、海蛞蝓的記載不會超過5種，近10年已接近200種，其中有將近一半以上沒有被發表。

    他說，在台灣本島要做這些海蛞蝓的紀錄80%以上都要潛水，但金門海域的水濁度很高，大概20、30公分就看不到東西了，想要透過潛水記錄這些生物不可能；唯一的可能是金門潮差很大，最高7公尺，利用大退潮，原本要潛水才能看到的生物，這時就有機會看到牠，但還是有相當難度，因為1個月大退潮只有幾天，而金門的大退潮時間大多是早、晚，冬天是天還沒亮的時候，水溫是攝氏0度，夏天是晚上，掌握潮水才有機會記錄到這些珍貴的畫面。

    洪清漳說，要發現這些體型大多是1公分左右的小生物很不容易，「也許1生只見1次面」，都是「機緣」，期盼共同守護金門這條仍在呼吸的海岸線。

    洪清漳的《潮間的凝視》攝影展展至13日，不少「洪粉」前往現場參觀。（記者吳正庭攝）

    洪清漳的《潮間的凝視》攝影展展至13日，不少「洪粉」前往現場參觀。（記者吳正庭攝）

