    首頁　>　生活

    宜蘭國際童玩節倒數9天 推限量「史努比鴨公仔」衝人潮

    「史努比鴨公仔」即日起限量在宜蘭童玩節紀念商店販售。（宜蘭縣文化局提供）

    「史努比鴨公仔」即日起限量在宜蘭童玩節紀念商店販售。（宜蘭縣文化局提供）

    2025/08/09 14:43

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩節17日落幕，應遊客期待，在倒數9天的今天，文化局推出限量「史努比鴨公仔」及3款杯墊販售，預計將能再衝一波人潮。

    2025宜蘭國際童玩藝術節今年歡慶30週年，文化局與荷蘭知名藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼合作，結合黃色小鴨與史努比，創作大型藝術裝置「史努比鴨（Snoopy Duck）」，7月5日開幕以來成為宜蘭吸睛地標。

    文化局表示，為滿足民眾收藏需求，園區紀念品快閃店今起販售「史努比鴨公仔」，公仔長12公分、寬8.7公分、高8公分，是童玩節30週年的紀念象徵。

    文化局指出，除公仔外，紀念品快閃店亦展售霍夫曼專為史努比75週年創作的三款「史努比鴨杯墊」，也是限定商品。

    文化局表示，史努比鴨裝置藝術高18公尺、寬19公尺、長23公尺，全球首展就在宜蘭童玩節泊船池，搭配園區親子活動氛圍，帶來視覺與情感上的療癒感，歡迎遊客把握機會，趁著17日活動結束前再衝一次童玩節。

    宜蘭童玩節販售3款「史努比」杯墊。（宜蘭縣文化局提供）

    宜蘭童玩節販售3款「史努比」杯墊。（宜蘭縣文化局提供）

    宜蘭國際童玩節展出「史努比鴨」裝置藝術，吸引遊客慕名朝聖。（宜蘭縣文化局提供）

    宜蘭國際童玩節展出「史努比鴨」裝置藝術，吸引遊客慕名朝聖。（宜蘭縣文化局提供）

