視察南部災後重建情形 賴清德向災民道歉

總統賴清德（左二）下午視察新營災戶修繕情形。（記者楊金城攝）

2025/08/09 14:39

〔記者楊金城／台南報導〕總統賴清德第四度到台南關心救災，今天（9日）視察行政院雲嘉南災後復原前進指揮所的災後復建相關進度，也到新營區姑爺、佳里區子龍巡視屋損修繕現況關心災戶，他向這次風災和豪雨受影響的民眾表達歉意，也強調行政院已提出丹娜絲及728豪雨災後復原特別條例，編列約560億元，希望解決這次颱風的問題以外，未來後續有更強韌的力量，因應下一次的挑戰。

賴清德視察設於台南市民治市政中心的雲嘉南災後復原前進指揮所，各部會、南市府和公所都出席，指揮官陳金德、台南市副市長葉澤山簡報說明目前慰助金發放、修繕、拆除、清運等復原進度。

賴清德首先對嘉南地區停電十多天，通訊受影響的民眾致歉，也說丹娜絲颱風是120年第一次，台灣海峽由南向北從嘉義轉進來，跟過往路線完全不同，路徑相當罕見，雲嘉南首當其衝，破壞非常非常大。他在致詞時二度說這次的颱風相當罕見，希望大家能夠了解；另颱風引進西南氣流帶來降雨累積已經超過莫拉克颱風的雨量，這對嘉南高屏也是很嚴重的打擊。

賴清德說，因為這次災害相當罕見，中央也提出特別方案，協助地方救災。第一、農業損失是採取全品項、免勘查，直接申請天然災害現金救助；第二、貸款的利息也全免，由中央補貼一年；第三、對農業設施如漁筏、溫室、畜舍等補助都提高5到8成，市府在農業災損救助一定要達到從優、從速、從簡、從寬四個原則辦理。

賴清德說，這次也很罕見的是有那麼多戶屋頂被颱風刮走，有4萬多戶，光是台南17個行政區就有3萬多戶，所以第一時間行政院決定發放屋損慰助金，比較特別的是在很快的時間內，總統府和行政院決定並和南市府合作，中央跟地方的公共工程如果不會影響到公共安全的，可以停工的就先停工，把工班移轉幫助民眾修繕重建，這是過往沒有這樣做，感謝各部會和市府分配認養嘉義、台南災區，環境部長彭啟明今天也特別下來協助台南市解決廢棄物，特別是石綿瓦清運。

總統賴清德（左二）第四度到台南關心救災，今天（9日）視察行政院雲嘉南災後復原前進指揮所的災後復建相關進度。（記者楊金城攝）

台南屋損慰助金發放。（記者楊金城攝）

