北市這些區「連停水7天」？ 北水處澄清：每日5小時

北水處強調，停水時間多為上午11點至下午4點，不影響民眾上下班前日常生活，更不會連7天停水。（北水處提供）

2025/08/09 14:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北自來水事業處公告，因管網改善工程，今（9日）起至8月16日，台北市萬華區、松山區、中山區及內湖區分區停水。因有媒體報導稱「連停7天」，北水處今也澄清，停水時間多為上午11點至下午4點，不影響民眾上下班前日常生活，更不會連7天停水。

北水處公告暫停供水時間、地區，萬華區為8月9日至15日，每天上午11點至下午4點，影響範圍分別為萬大路322巷55弄23號、344巷（2號至14號）、346號（萬大國小）、380號至386號、406號，長泰街99號至101號、109號至113號，東園街173號至189號、195號、199號、201號至221號。

請繼續往下閱讀...

松山區停水時間8月9日至12日，每天上午10點至下午4點，影響範圍長春路331號至357號、臨423號、445號至457號，慶城街46巷1號至29號之1停水。

中山區11日至16日，每日上午10點至下午4點停水，影響範圍松江路371號至485號單號側停水。

內湖區11日上午10點至下午3點停水，影響範圍安康路321號至355號本線（周邊）停水。

北水處今也發布新聞稿澄清指，針對轄區內老舊管線，一直持續進行汰換更新，確保能提供用戶最優良的水質，此類管線汰換工程，每個工程的工區不大、影響停水範圍也不大，且為減少工程對用戶的影響，工程停水時間多為「每日」上午11點至下午4點，不影響用戶上班前下班後的正常生活作息，更絕不會讓「停水連停7天」狀況發生。

北水處表示，轄區用戶建物多數都有水池水塔，在每日工程停水的5、6小時內，這些「間接表用戶」仍可使用水池水塔內的自來水，但施工仍會造成少數無水池水塔的「直接表用戶」有每日短暫停水的狀況，需視用水需求而於施工前儲水備用。

北水處說，管線汰換工程，採取小範圍、短時段等最不影響用戶的方式進行施工，將相關工程範圍、時間公布於本處官網首頁的「停水查詢」頁面，並透過中央社定期發布的停水新聞稿以及現場張貼通知單等方式供民眾知悉、提醒事前儲水，將影響降到最低。如有相關問題，可洽北水處客服專線：02-8733-5678。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法