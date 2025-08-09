土庫大型戲水氣墊今、明免費玩 小朋友嗨翻天

酷土庫親水節在土庫國小登場，現場各種大型戲水氣墊小朋友樂翻天。（記者黃淑莉攝）

2025/08/09 14:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025酷土庫親水節活動今（9）日在土庫國小操場熱鬧登場，一早吸引大批親子參加，多款大型水池氣墊讓小朋友玩過癮，消暑又好玩。土庫鎮公所說，明天還有一天歡迎大家來土庫戲水。

小朋友從30公尺的水滑梯溜下來，開心直呼，「好刺激、好好玩」，又拉著同伴再挑戰一次。雲林縣長張麗善在土庫鎮長陳特凱陪同到場關心孩子戲水狀況，孩子毫不客氣拿著水槍襲擊縣長，現場大人一陣尖叫聲，小朋友則笑開懷。家長說，暑假孩子都在家吹冷氣、看3C，有這樣免費的戲水設施很適合帶孩子來放電。

請繼續往下閱讀...

土庫鎮長陳特凱指出，為給孩子難忘、愉快的暑假時光，酷土庫親水節以清涼親水、親子同樂為核心，去年推出反應熱烈，今年擴大辦理設置多款大型水池氣墊，滿足孩子愛冒險、愛玩水的暑假願望。

陳特凱說，土庫親水節活動不僅在地人，也吸引台中、彰化、嘉義、台南遊客來參加，為土庫帶來觀光人潮，活動是今、明2天，歡迎民眾把握時間來土庫戲水消暑，結束後可以到土庫老街走走，欣賞小鎮人文風光，吃在地小吃。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法