    首頁　>　生活

    小琉球旅遊不思議 竟有機車拖行李箱逛大街

    小琉球出現旅遊脫序行為，有人用機車拖行李箱逛大街！。（民眾提供）

    小琉球出現旅遊脫序行為，有人用機車拖行李箱逛大街！。（民眾提供）

    2025/08/09 14:48

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕氣候轉晴吸引眾多遊客湧入屏東縣各大景點，然而，在小琉球卻傳出脫序行為引發爭議。今天民眾目擊一名女遊客疑因行李箱過大，竟騎乘機車拖曳行李箱，沿途搖晃不穩，後方車輛驚險連連，場面驚悚。更有遊客忍不住調侃：「這行李箱哪個牌子的這麼耐磨？」畫面曝光後，東港警方立即介入，強調此行為已違反《道路交通管理處罰條例》，將依法開罰。

    根據警方調查，該名女遊客騎乘機車時，將大型行李箱綁於車後，行進間因載運不穩，顯有危險情事，已觸犯《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第7款，規定「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，將處駕駛人新臺幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。此外，影片中該名女遊客及後座乘客皆未依規定配戴安全帽，進一步違反第31條第6項，警方將針對駕駛人另開罰500元。

    東港警分局表示，旅遊旺季人潮眾多，機車成為許多遊客的代步工具，但載運物品或乘客時務必遵守交通規則，避免因一時疏忽釀成事故。尤其小琉球道路狹窄，車流量大，若行李箱脫落或失衡，可能引發連鎖追撞，後果不堪設想。警方呼籲遊客，旅遊時應妥善規劃行李，切勿以身試法。

    網路上，該影片引發熱議，有人批評遊客缺乏安全意識，認為此舉不僅危及自身，更威脅其他用路人安全；也有人笑稱這是「創意拖行李新招」。惟警方強調，安全第一，絕不縱容類似行為，未來將加強巡邏與執法，維護小琉球旅遊秩序。

