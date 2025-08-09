全因為這張截圖！ 全台一堆浴室水龍頭爆開了

一堆網友模仿，拿螺絲起子猛轉自家水龍頭，結果把水龍頭弄到爆開，在貼文留言區分享淒慘狀況。（擷取自Threads，本報合成）

2025/08/09 17:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友日前在社群平台上，分享一張有人教她調整水龍頭的對話截圖，意外引發熱議。恐怖的是，這張對話截圖引起一堆網友模仿，拿螺絲起子猛轉自家水龍頭，竟把水龍頭弄到爆開後，在貼文留言區分享淒慘照片、影片，讓不少網友笑翻。

原PO 7日在Threads上傳一張對話截圖，只見和她對話的人教她，只要用工具將水龍頭底座的螺絲旋轉，就能調整水量的大小，她並表示：「住了兩年半才有洗到澡的感覺，開開心心。」沒想到，一堆網友隨之效仿，開始自行調整自家水龍頭，失敗後紛紛將各式浴室慘況上傳留言區。從影像可見，大多數人都瘋狂旋轉螺絲，導致整顆螺絲掉下來，水也隨即從孔洞中爆衝而出，場面相當爆笑。

請繼續往下閱讀...

原PO隔天在留言區表示，一覺醒來才發現自己的文爆紅了，看到網友上傳的照片、影片後，忍不住笑稱：「不是啊，怎麼這麼多人失敗好好笑，只要轉一點點不是整個轉出來啦！」

另外，也有網友分享熱水器師傅到家幫他調整水龍頭的影片，可見雖然調整螺絲可以改變水的大小，但是只要到一個程度後，水量就不會再有所變動，代表最大水量就到此為止而已，不需要再繼續調整，更不該強行將螺絲轉到掉出來。該網友也稱：「給想嘗試但不敢試的網友們，希望不會再有水樂園出現。」

實際查證，不少網友是真的好奇實測，不過也有網友是趕上流行，拿手邊剛好有的自家水龍頭爆開影片分享。無論如何，該文目前已有將近600萬次瀏覽，為近期Threads「現象級」貼文。也有網友打趣：「找到最近停水的原因了」、「水利署：八月份全台水庫水位急遽下降，樓主你有什麼頭緒嗎？」

原PO分享一張有人教她調整水龍頭的對話截圖，沒想到引起一堆網友模仿。（網友授權使用）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法