    首頁　>　生活

    彰化家扶獲贈多功能客貨車 車牌號藏「愛心密碼」

    彰化縣社會福利事業協進會今天捐贈客貨車給彰化家扶。（記者湯世名攝）

    2025/08/09 14:21

    〔記者湯世名／彰化報導〕走過40個年頭的彰化縣社會福利事業協進會，今天（9日）捐贈1輛全新的客貨兩用車給彰化家扶中心，車牌號碼5152代表「獨一無二」的愛心。彰化家扶主任王震光表示，這輛車不僅能作為社工老師訪視、物資運送的得力助手，更能搭載孩童參與各項活動，提升服務的機動性與效率。

    社福協會理事長王水河指出，他們深知彰化家扶照顧縣內3千多名弱勢兒少的辛勞與付出，因此藉由這次40週年慶，捐贈這輛客貨兩用車，希望這輛公務車能幫彰化家扶的服務注入更多能量，也期許這份關懷與愛心能像薪火一樣，持續傳承下去。

    縣長王惠美肯定說，彰化縣社會福利事業協進會這次的捐贈不僅是雪中送炭，更體現了民間團體與政府攜手合作，共同打造幸福彰化的美好願景。

    家扶主任王震光則表示，「彰化家扶在地服務近一甲子，為縣內1700多戶弱勢家庭與兒童提供急難、經濟、課業輔導及心理諮商等服務。這輛多功能客貨車的加入，無疑是給予他們最大的幫助，不僅解決服務上的交通困擾，更象徵著一份溫暖的祝福，讓家扶的服務得以延伸到彰化縣內每一個角落。這輛滿載愛心的客貨車，此刻開始，將承載著社福協會的關懷，繼續在彰化縣的每一個角落，傳遞希望與溫暖。

    彰化縣社會福利事業協進會今天捐贈1輛客貨車給彰化家扶。（記者湯世名攝）

    彰化縣社會福利事業協進會今天捐贈客貨車給彰化家扶，由家扶主任王震光（右1）代表接受。（記者湯世名攝）

