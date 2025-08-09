社頭鄉百年古剎清水岩寺化身環境教育中心 獲環境部認證

清水岩寺推動環境教育，獲環境部認證通過。9日舉辦首場生態教育課程。（記者顏宏駿攝）

2025/08/09 14:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕清水岩寺二十多年前，由退休生物老師張宏之在此成立生態園區，開啟「百年古剎」做生態教育的先驅，寺方5年前開始向環境部「環境教育設施場所」的認證，日前獲得通過。目前寺方以「清水岩環境教育中心」為名，開發近十套的生態教育課程，今天舉行「清水岩環境教育中心」揭牌儀式。

清水岩環境教育中心毗鄰近300年歷史的縣定古蹟清水岩寺及森林遊憩區、古道群。中心以清水岩古蹟與生態文化為核心，藉由生態導覽及多元DIY課程，帶領學員深入認識寺廟歷史與園區豐富的生物多樣性，並結合在地當季食材來推廣綠色飲食，進而培養學員珍惜自然資源與保育行動，同時結合在地產業，提供人文與產業學習機會。

寺方表示，環境教育場所並非直接與「教育學分」掛鉤，但其提供的學習經驗有助於個人在學術體系中，例如申請環境教育相關的學位或認證時，作為學習證明或成果佐證。

清水岩管理委員會主委、社頭鄉代會主席陳慶福表示，20多年前張宏之老師退休後來此地做志工，他發揮所長，打造生態園區，繁殖蝴蝶、保護獨角仙，開啟百年剎做生態保育的先驅，目前有近十套的特色課程，包括「小小蝴蝶的生命軌跡」、「18彎古道探險趣」、「夜間生態觀察」…等，歡迎學校團體、親子家庭及一般民眾預約參訪或加入課程。

社頭鄉長蕭浚二表示，清水岩是百年佛寺，環境清幽，週邊生態資源豐富，「清水岩環境教育中心」獲得環境部的肯定，讓遊客可以來這裡做一趟知性的生態旅行。

彰化縣目前除清水岩生態環境中心獲環境部認證外，還有大葉大學-綠色永續自然人文環境教育設施場所、溪湖糖業鐵道文化園區、大有社區環境教育中心、八卦山脈生態遊客中心、王功蚵藝文化館、慈恩庇護休閒農場，被認證為生態環境教育設施場所。

清水岩寺推動環境教育，獲環境部認證通過。圖為鄉長蕭浚二（右）、代表會主席陳慶福（左）。（記者顏宏駿攝）

