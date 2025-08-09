遭漁網纏繞險截肢 綠蠵龜重回大海

綠蠵龜經過3個月治療，恢復健康重回海洋。（基隆市政府提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年4月有一隻綠蠵龜被困在基隆大武崙沙灘漂流木及海洋廢棄物間，因長時間受困，除了脫水、疑似嗆水，左前肢末梢組織也因纏繞而壞死，協會專業獸醫團隊與台大動物醫院合作，終於控制感染助牠恢復健康，重回大海，民眾們高興跟他說「 掰掰」。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，今年4月27日，一隻綠蠵龜被發現大武崙沙灘受困，民眾隨即通報MARN海保救援網，海巡同仁與熱心民眾在專業團隊的指導下，移除纏繞在海龜身上的網具，並將海龜送往中華鯨豚協會進行安置。

經獸醫評估，這隻綠蠵龜因長時間受困，除了脫水、疑似嗆水，左前肢末梢組織也因纏繞而壞死，甚至有持續擴大感染的風險。協會專業獸醫團隊與台大動物醫院合作，以保守療法進行清創與密集治療，最終成功控制感染，並保住了左前肢橈尺骨以上的部分。

經過3個多月的悉心照護，取名為「蛤仔」的綠蠵龜健康狀況已完全穩定，不僅游泳能力良好，精神與食慾也恢復正常，MARN團隊將牠野放回大武崙沙灘，重回海洋。

基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀表示，感謝所有參與救援的單位與民眾，這次成功的救援案例，再次展現了跨部門合作的重要性。

蔡馥嚀強調，外木山廊帶風景優美，自然景觀也非常豐富，時常發現有海龜在海域出沒。如果民眾發現有擱淺或受困的海洋野生動物，應立即撥打118通報，並保持適當距離等待專業救援團隊到場，切勿自行推回海中或實施不當的救援，以免造成動物或人員受傷。

