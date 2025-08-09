便當配菜驚見生雞肉！人妻誤食吞下肚掛急診就醫 網驚呼：誇張

1名人夫近日爆料，太太近日在板橋車站某店家買便當，孰料吃到沒有煮熟的「生雞肉」配菜後，因身體不適緊急赴醫院掛急診。（圖擷自「爆料公社」臉書粉專）

2025/08/09 15:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名人夫近日爆料，太太近日在板橋車站某店家買便當，孰料吃到沒有煮熟的「生雞肉」配菜後，因身體不適緊急赴醫院掛急診，感到憤怒之下上網希望提醒民眾多注意，貼文曝光後引發不少網友討論。

這名人夫昨於臉書社團「爆料公社」發文提及，這週四緊急帶老婆赴醫院急診，原因是她中午吃便當吃到生雞肉，「很誇張的是這麼生的肉她還吞下去，還跟我說吃起來軟軟的、怪怪的，所以她吞下去才想到扒掉雞皮看看自己吃的是什麼，真的是！」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「挺危險的，又天熱，便當又有溫度」、「這一定要跟店家反應超扯！」、「肉也太生了吧！」、「誇張」，還有網友揶揄「雞肉刺身，讚」、「這是過油，刷3下嗎」、「來點芥末會像生魚片嗎？」

衛福部提及，在潮濕炎熱的環境下，食品致病菌如腸炎弧菌、沙門氏桿菌等容易叢生，倘生食或未徹底加熱後食用，就可能發生食品中毒，而出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。倘若發生疑似食品中毒事件時，應儘速就醫，並配合衛生單位調查，以釐清食品中毒發生原因。

