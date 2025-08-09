屏東樹藝屏光展開幕 百年象牙樹奪冠引注目

獲得總冠軍的陳振武（左）與百年象牙樹，和中華盆栽藝術全國總會榮譽理事長許展維（右）。（記者葉永騫攝）

2025/08/09 14:16

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣盆栽景觀協會「樹藝屏光展」今天在屏東農業物產館開幕，展出102件精緻盆栽作品，總冠軍由來自萬丹鄉的陳振武獲得，奪冠的作品是一棵百年的象牙樹，不但造型特殊，葉片還閃閃發亮，相當漂亮，這次展出從即日起到17日止，吸引了許多民眾前往參觀。

屏東縣盆栽景觀協會每年皆舉辦盆栽比賽展覽，除了讓民眾近距離欣賞多樣化的盆栽造型與栽培技藝，也從展出作品中遴選出10件精品盆栽，代表屏東縣參加10月舉辦的2025年全國盆栽華風展，與來自全國各地的優秀盆藝家較勁，爭取榮耀。

請繼續往下閱讀...

這次競賽總冠軍為陳振武的百年象牙樹，該樹有上百年的樹齡，經過他修剪、細心照顧，不但樹根條條，葉片還閃閃發光，他強調樹木生長重於環境，放在戶外吸收陽光、空氣、水，加上細心的照顧，所以長得好。

中華盆栽藝術全國總會榮譽理事長許展維表示，盆景藝術從「形」、「勢」、「意」三者觀察作品的構圖技巧與自然韻味，透過觀賞主幹走勢、枝條布局與石材、水景等搭配，進一步理解匠師如何運用修剪、蟠扎與時間積累，塑造出具有生命力與故事性的作品，每一盆景都是與自然對話的藝術品，值得細細品味，而現場還有「真柏小品盆栽DIY」與「玩美空氣鳳梨植栽創作DIY」等親子互動活動，並且有罕見的鳳凰雞、鳳頭鴨展出，讓展覽更加多元化。

屏東縣盆栽景觀協會「樹藝屏光展」 在屏東農業物產館開幕，吸引許多人前往參觀。（記者葉永騫攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法