台中工安連環爆 台中職災傷亡3年93人

台中市工安事故頻傳，氣爆、墜樓、觸電事件不斷。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/09 15:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市工安事故頻傳，氣爆、墜樓、觸電事件不斷，7日再傳工人墜梯身亡，台中市議員周永鴻今天引述最新的審計部台中審計處「113年度總決算審計報告」指出，市府勞動安全監督機制存在四大缺失，包括未追蹤高風險事業單位改善情形、基礎申報制度形同虛設、勞檢人力嚴重不足、管理機制與行政處分脫鉤，導致勞檢淪為「表面功夫」的數字績效，對此，台中市勞檢處表示，將檢討改善，並研擬相關策略。

周永鴻指出，審計報告揭露市府勞動檢查處極為諷刺的現象，「檢查場次年年達標，但因職災傷亡人數卻持續不減反增」，報告顯示110至113年度的勞檢實際場次都遠遠超過預計目標，達成率高達158%至214%，職災傷亡人數連續3年人數分別為27人、32人、34人，且同期台中市的職災千人率始終高於全國平均值，這證明市府只專注於衝高檢查次數、追求數字績效，卻未能將檢查量能投入高風險事業單位，導致悲劇一再重演。

另從審計報告中也凸顯市府在勞工安全管理有嚴重缺失：

一、未追蹤高風險事業單位改善情形：勞檢處對於曾發生重大職災或重複違規的事業單位，並未確實追蹤其改善情形，報告指出，111年至113年6月，台中市有超過1成的事業單位發生兩件以上的職災，市府卻沒有對這些高風險業者加強檢查。

二、基礎申報制度形同虛設：超過5成的受檢事業單位未依規定申報職業安全衛生管理人員或填報職災資料，甚至連轄區營造工地名冊都尚未建立，周永鴻批評，連最基礎的盤點都做不到，勞檢就成了無異於亂槍打鳥。

三、勞檢人力嚴重不足：勞動部112年度擴大授權後，勞檢業務量增加，但人力並未相對增加，勞檢處陷入「案件多、人手少」的困境。周永鴻直指，這暴露市府資源分配失當，未能及時補足人力，將勞工置於危險之中。

四、管理機制與行政處分脫鉤：部分重大職災案件經檢察機關偵辦後，勞檢處卻未依規定辦理行政裁處，甚至已逾期限。這不僅讓違規業者無法得到懲處，也削弱了勞動法令的威懾力。

周永鴻呼籲，市府不應只在工安事件奪去寶貴性命後才震怒究責，應正視審計報告所揭示的結構性弊端，從根本上改革勞檢機制。他要求市府立即提出具體改善措施，還給勞工一個安全的職場。

周永鴻指出，台中市110-113年勞動檢查場次達成率圖，顯示檢查場次年年超標。（周永鴻提供）

周永鴻指出，台中市及全國職業災害千人率對照圖，顯示台中市的職災率長期高於全國平均。（周永鴻提供）

