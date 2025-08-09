雲林口湖淹水 鄉長轟太陽能光電案場是「幫凶」

口湖太陽能光電案場地勢低窪又沒有排水，日前豪雨淹水，目前積水現仍有50公分，孳生蚊蟲，且成地方髒亂點。（圖由李龍飛提供）

2025/08/09 14:02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕日前連日豪雨造成雲林縣口湖鄉多處低窪處淹水，鄉長李龍飛今（9）日砲轟鄉內太陽能光電案場是「幫凶」，光電案場加設太陽能板後，平日沒有管理，大雨積水成池，甚至溢淹到民宅，天氣放晴多日，超過半數的案場積水未退，成為地方髒亂點，可能孳生病媒蚊，案場擺爛的作為卻「無法可管」。

數日前的連續豪雨，口湖鄉多處積水，其中湖頂村一處太陽光電場面積達30公頃，因地勢低窪，淹水有5、60公分，還溢淹到鄰近民宅、魚塭、畜牧場，天氣放晴好幾天，案場積水還有50公分，一旁的民宅也還積水，90多歲屋主只能到女兒家避難。

李龍飛表示，口湖鄉轄內大大小小光電案場有30場，超過8成遇雨就積水，因沒有排水設施，要靠日照自然蒸發，積水孳生蚊蟲還有臭味，問題已有好幾年，公所行文縣政府、能源署希望能提供廠商資料，都以個資法為由不能提供，但會轉知業者改善。

李龍飛氣憤說，1年多來只有幾家業者回覆已改善，但所提供照片卻與實地不符，也曾連絡業者到公所協調，業者有的不來，有來的則是派沒有決策權的員工應付，說會把意見帶回去參考，之後都沒有下文。

李龍飛說，光電業者在案場設置前為求能順利，盡可能的討好地方，完工啟用後態度完全不一樣，甚至換負責人，地方完全無法找到聯絡窗口，縣府、能源局接獲反映也說「無法可管」。

口湖鄉民對太陽光電案場更是怨聲載道，村民說，光電案場積水不退，廠商擺爛，既然政府鼓勵興建太陽能設施，就應負起管理責任。

雲林縣府建設處長廖政彥說，經了解該處為私人案場，積水問題應由案場業者處理，將行文要求業者盡快處理積水問題。

