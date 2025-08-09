棄養白倉鼠被拍到 板橋男恐挨罰15萬

新北市板橋區一名男子昨（8日）上午將一隻白倉鼠含寵物籠棄置一處資源回收場門口。（民眾提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市板橋區一名男子昨（8日）上午將一隻白倉鼠含寵物籠棄置一處資源回收場門口，民眾路過驚見通報香社里長林勝隆安置。對此，新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，此舉已是公然棄置，違反《動物保護法》第5條及第29條規定，飼主不得隨意棄養寵物，違者可處3萬至15萬元罰鍰。

林勝隆表示，近日有里民發現遭棄養的倉鼠，便將牠帶到里長辦公室暫時安置。他指出，這已是該里第二次出現類似情況，研判可能與部分年輕人搬家後無處飼養有關。所幸，目前已有熱心里民願意認養，讓小倉鼠有了新家。

楊淑方指出，該名男子將倉鼠公然放在人家門口，經通報里長並調閱監視器後，畫面清楚顯示其行為。依《動物保護法》第5條及第29條規定，若無法繼續飼養動物，應交由動物收容處所或政府指定場所安置，其他地點不得隨意棄置。該行為已屬明確棄養，屬違法行為，依法可處3萬元至15萬元罰鍰。

楊淑方表示，目前已掌握監視器畫面，將追查涉案人身分；動保人員今日已前往現場了解，里長也轉達，有里民願意認養這隻倉鼠，因此會尊重並協助辦理後續認養事宜。

