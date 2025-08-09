高市大寮圳染紅飄惡臭 環局查獲冷凍食品工廠偷排開罰

高雄大寮圳染紅飄惡臭，環保局查獲冷凍食品工廠偷排開罰。（民眾提供）

2025/08/09 13:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市大寮圳第二幹線昨天傍晚染紅飄惡臭，環保局花1小時查獲大寮區一家冷凍食品工廠偷排暗紅色廢水造成污染，經過高溫曝曬飄出惡臭，依水污法最重可罰300萬元，並要求加裝廢水處理設備，廢水經過處理才能排放。

環保局今表示，大寮區江山路翁園國小附近大寮圳第二幹線為灌溉水源，民眾昨天傍晚發現水色變成紅色，還飄散出惡臭味，環保局據報立即派員前往查緝，現場檢測水質pH值5.09，導電度450μs/cm，水溫30.0℃，溶氧1.61 mg/L，溶氧較低，並採水送驗。

環保局循線稽查揪出大寮區一家食品工廠偷排，進行紅蘿蔔、甜菜根加工作業，生產過程將暗紅色廢水排放至大寮圳第二幹線，已違反水污法30條規定，裁處3萬至300萬罰鍰。

環保局表示，食品工廠偷排紅蘿蔔、甜菜根解凍、清洗廢水，產生有機污染物造成河川污染，經過高溫曝曬發酵產生臭味，除了要求工廠立即停止排放，同時要求工廠加裝廢水處理設備，工廠廢水必須經過處理才能排放。

