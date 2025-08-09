重現當年歷史！ 太巴塱勇士跑進奇美部落報訊

花蓮太巴塱部落的30多名青年前進奇美部落。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕從今天早上4時，花蓮太巴塱部落的30多名青年展開籌劃許久的秘密活動，恢復從自己部落長跑到奇美部落報訊，歷時4個多小時抵達。奇美村長蔣國雄說，聽鶴岡村長來電才知道，真是太驚喜了。誇張的是，這群青年在奇美午餐後又要跑回太巴塱，繼續歲時祭儀工作。

這次隊伍由3個年齡階級派員組成，共30餘人，和往常僅由2階層各派3人，到奇美部落外才跑進部落相差甚遠。隨隊的60歲長輩說，隨時代改變，報訊只是象徵儀式，想不到這批年輕人不只恢復傳統，甚至更操累，以往都是在半路或對方頭目家過夜，今天卻是「當日往返，我年輕時，可能也做不到」。

報訊青年昨天忙完部落工作後，還進行綵排練習，直到今天0時休息時間卻仍有多數人忙著準備工作，清晨3時就到太巴塱頭目住處集合報到，基本上，沒有人入睡。

長輩則表示，祭儀重點不是外人見到的勸酒、舞蹈，如青年到奇美後，奇美耆老解說過去2部落交誼和歷史、相互救援、共同擊退世敵卑南族，如今的青年一如先祖，行走在前往奇美的道路，隨著古謠吟唱而舞，「這才是歷史！這才是祭儀要表達的文化！」

族人表示，要成為報訊代表必須在祭儀前就留在部落工作、幫忙祭儀，只在長跑前返鄉者不列入考量，因此，跑到奇美後又要馬上趕回去。即使奇美族人勸酒，太巴塱級長也會提醒「不要喝多，敢喝酒就要有能力跑回去！」

奇美族人見到兄弟部落太巴塱這次竟然一路跑來，村長蔣國雄說，還是鶴岡村長好奇並來電「為什麼有太巴塱的隊伍從村內跑過」，自己才曉得，實在很感動。隊伍中有這次世壯運1600公尺接力冠軍林筮修，他說「比賽也是臨時起意，只有上場時稍微認真才不小心得名，但報訊不一樣，這太有意義了」。

花蓮太巴塱部落青年到頭目住處前集合、舞蹈。（記者劉人瑋攝）

