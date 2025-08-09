土地被冒名設定扺押怎麼辦？地政所教你三招防詐必勝法

安南區人口已破20萬大關，土地交易頻繁，易成詐騙集團下手目標。（示意圖，記者洪瑞琴攝）

2025/08/09 13:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著安南區人口不斷增加，今年已突破20萬大關，土地交易越來越頻繁，隨之而來的是層出不窮的不動產詐騙手法，讓許多民眾防不勝防。安南地政事務所與安南派出所聯合展開「與民有約」座談，深入社區和里民面對面交流，揭露詐騙常見伎倆，教大家如何守護自己的土地權益。

眼下最常見的詐騙手法，莫過於有人冒用地主名義，偷偷設定抵押權，或者冒名申請不動產登記，等到地主發現時，財產早已被抵押，想挽回往往已經太遲。對此，安南地政主任周彥廷表示，地政單位推出了「地政防詐三寶」：地籍異動即時通知、住址隱匿服務、指定送達處所登記。這些工具幫助民眾第一時間掌握土地有無異動，防止自己被不法份子利用。

請繼續往下閱讀...

周彥廷說，不動產登記程序看似繁瑣，但只要掌握要點，就能有效防堵詐騙，保障自身權益。警方也提醒大家，不論接到何種土地相關通知，務必謹慎，千萬別輕易簽字或轉帳。

除了推廣防詐工具，地政局與警方還成立了「不動產防詐聯繫平台」，一旦發現可疑抵押設定，會主動聯繫地主確認真偽，避免權利被濫用。截至今年7月底，已成功阻卻疑似抵押權借貸詐騙案件8案，金額高達7230萬元，減少不少民眾損失。

南市安南地政事務所與安南派出所深入區里防詐宣導。（記者洪瑞琴攝）

「地政防詐三寶」宣導圖卡。（南市地政局提供）

詐騙手法利用網路社群模式。（南市地政局提供）

詐騙手法模式。（南市地政局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法