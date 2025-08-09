為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    土地被冒名設定扺押怎麼辦？地政所教你三招防詐必勝法

    安南區人口已破20萬大關，土地交易頻繁，易成詐騙集團下手目標。（示意圖，記者洪瑞琴攝）

    安南區人口已破20萬大關，土地交易頻繁，易成詐騙集團下手目標。（示意圖，記者洪瑞琴攝）

    2025/08/09 13:27

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著安南區人口不斷增加，今年已突破20萬大關，土地交易越來越頻繁，隨之而來的是層出不窮的不動產詐騙手法，讓許多民眾防不勝防。安南地政事務所與安南派出所聯合展開「與民有約」座談，深入社區和里民面對面交流，揭露詐騙常見伎倆，教大家如何守護自己的土地權益。

    眼下最常見的詐騙手法，莫過於有人冒用地主名義，偷偷設定抵押權，或者冒名申請不動產登記，等到地主發現時，財產早已被抵押，想挽回往往已經太遲。對此，安南地政主任周彥廷表示，地政單位推出了「地政防詐三寶」：地籍異動即時通知、住址隱匿服務、指定送達處所登記。這些工具幫助民眾第一時間掌握土地有無異動，防止自己被不法份子利用。

    周彥廷說，不動產登記程序看似繁瑣，但只要掌握要點，就能有效防堵詐騙，保障自身權益。警方也提醒大家，不論接到何種土地相關通知，務必謹慎，千萬別輕易簽字或轉帳。

    除了推廣防詐工具，地政局與警方還成立了「不動產防詐聯繫平台」，一旦發現可疑抵押設定，會主動聯繫地主確認真偽，避免權利被濫用。截至今年7月底，已成功阻卻疑似抵押權借貸詐騙案件8案，金額高達7230萬元，減少不少民眾損失。

    南市安南地政事務所與安南派出所深入區里防詐宣導。（記者洪瑞琴攝）

    南市安南地政事務所與安南派出所深入區里防詐宣導。（記者洪瑞琴攝）

    「地政防詐三寶」宣導圖卡。（南市地政局提供）

    「地政防詐三寶」宣導圖卡。（南市地政局提供）

    詐騙手法利用網路社群模式。（南市地政局提供）

    詐騙手法利用網路社群模式。（南市地政局提供）

    詐騙手法模式。（南市地政局提供）

    詐騙手法模式。（南市地政局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播