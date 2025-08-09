基隆里民活動中心修繕延宕 部分封閉3年未開放

基隆市砂子社區活動中心一修3年未開放。（記者盧賢秀攝）

2025/08/09 12:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆近年總共有144處里民活動中心，近年進行修繕維護工程，但因人員調動延遲或嚴重漏水遲未修繕，有的活動中心封閉3年以上無法使用，還有活動中心的設備缺乏管理，審計部基隆市審計室要求檢討。市政府民政處表示，已積極督導各區公所加以改善。

市政府民政處為提供轄內里民召開各項會議及舉辦育樂活動，共設有144處里民活動中心，包括132處為市有、12處為租借用。但基隆審計室調查發現，近年里民活動中心修繕維護工程，因人員調動延遲或嚴重漏水遲未修繕，使場館封閉多年無法使用，有的封閉超過3年，影響里民活動權益。

請繼續往下閱讀...

其中砂子里民活動中心2021年因屋頂漏水引起電線走火發生火災，隨即封閉場館辦理屋頂改善、屋頂搭蓋防漏設施、陽台防漏改善、機電線路設施及廁所整修改善等修復工程，但拆除天花板發現平頂及屋梁現況與原設計書圖有差異須變更施作方式停工，因人員調動人力短缺等情況延遲作業，停工390日曆天，封閉時間超過3年。

另外，東光東明聯合活動中心也因長年嚴重漏水封閉使用多年，存有建築物結構安全疑慮遲未獲解決。

市府另有承租私有房舍供里民活動中心使用，卻未妥善評估相關消防法規等，影響進度，中正區信義里民活動中心2021年12月租用義二路房舍，消防安檢設備花了錢卻一直無法解決，至2023年底終止租約；而信義區公所長期借用教孝街私有房舍作為孝賢里民活動中心使用，也有嚴重漏水尚待評估修繕事宜。

市政府民政處指出，已積極督導各區公所加以改善。里民活動中心嚴重漏水部分，將辦理工程修繕，有關租用場所適妥性部分也已請各區公所積極盤點檢討。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法