    首頁　>　生活

    3280元和牛套餐「全是油花」還稱「正常」！屋馬燒肉回應了

    一名網友日前在社群媒體上發文，表示到知名餐廳「屋馬燒肉」用餐，點了要價3280的「和牛套餐」，結果送上來的肉「全是油花」。和牛示意圖。（彭博）

    2025/08/09 13:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前在社群媒體上發文，表示到知名餐廳「屋馬燒肉」用餐，點了要價3280的「和牛套餐」，結果送上來的肉「全是油花」，反映後店員還回應「和牛本來就比較油」，貼文引發網友熱議，許多人認為品質真的不及格。對此，屋馬燒肉坦承品質不如預期，當下也沒完善處理，事後已取得當事人諒解，並邀請他再次回門市用餐，接下來會更嚴謹檢視品管流程。

    原PO網友本月2日在Threads上發文，貼出一盤滿是油花、要價3280的和牛套餐照片，引發網友熱議，他並表示，當下有和店員反映，但得到「和牛本來就比較油」的回應。貼文下方有網友指出日本和牛牛肋條是比較油沒錯，但他的套餐明顯太誇張；也有許多網友紛紛貼出享用和牛的照片，表示自己吃過的和牛油花沒這麼誇張，價格也更划算，「屋馬燒肉」遭大肆批評。

    對此，「屋馬燒肉」6日在臉書發文表示，關於近期顧客反映「雙人和牛套餐」中的和牛肋條肉品質不如預期，深感遺憾，也為當下未能即時完善處理，嚴重影響了客人用餐體驗，致上最誠摯的歉意。

    「屋馬燒肉」經內部查證確認該位顧客所點餐點，確實因現場出餐人員作業疏失，導致影響用餐體驗，對此深感抱歉。事件發生後，已立即啟動內部調查機制，詳實回溯當日作業紀錄與服務流程，並釐清關鍵環節，包含在出餐前兩道的品管程序與現場服務處理上，皆有需檢討與改善之處。事後也取得當時這位客人的諒解，並邀請他再次回到門市體驗。

    「屋馬燒肉」表示，接下來將更嚴謹檢視品管流程，建立每一盤肉的品質標準，也會加強門市同仁的判斷力與回應彈性。最後，完善顧客回饋機制，確保每一份聲音都被聽見、被重視。

    「屋馬燒肉」指出，「每一次反映，都是讓我們變得更好的機會，最後，我們再次向大家表達深深的歉意，屋馬能夠在17年來受到大家的鼓勵和鞭策，對於每一位客人充滿感激，謝謝大家。」

