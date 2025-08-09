為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「以米代金」北市配合寺廟僅占10％ 民政局：受限傳統觀念

    台北市從105年起辦理「以米代金」，推廣以平安米代替焚燒金銀紙錢、燒香，塑造心誠則靈的祭拜文化新思維，不過審計部報告卻指出，截至去年統計數據，配合的寺廟僅196家，占北市寺廟家數共1896家的一成。（資料照）

    2025/08/09 12:41

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市從105年起辦理「以米代金」，推廣以平安米代替焚燒金銀紙錢、燒香，塑造心誠則靈的祭拜文化新思維，不過審計部報告卻指出，截至去年統計數據，配合的寺廟僅196家，占北市寺廟家數共1896家的一成；北市民政局指出，由於民間信仰與傳統觀念的阻力下影響，導致配合試辦及自行推動比率偏低。

    鑑於宗教團體依循傳統民俗舉行祭祀儀式，時常燃香及焚燒金銀紙錢，導致空氣污染，台北市民政局在105年起推動「以米代金」政策，希望重新塑造心誠則靈的祭拜文化新思維。

    不過，根據審計部報告，統計105年1月至113年8月底止配合試辦「以米代金」政策計有196家寺廟，僅占台北市境內已登記及未登記寺廟家數1896家的10.34％；又曾參與試辦後自行響應辦理之寺廟僅43家，占全部參與試辦寺廟的21.94％，比例低下。

    北市民政局指出，經過檢討後，發現因民間信仰與傳統觀念的阻力等影響，以致寺廟配合試辦及自行推動比率偏低，經研議提出多元化宣傳，並輔導產業發展小包裝精緻平安米等策略，並持續加強宣導推廣，深化祭祀文化新思維。

