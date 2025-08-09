為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄香蕉碼頭大變身 迎AI科研團隊

    香蕉碼頭大變身，「5G AIoT共用辦公室」今年底前將改建完成。（記者葛祐豪翻攝）

    香蕉碼頭大變身，「5G AIoT共用辦公室」今年底前將改建完成。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/08/09 12:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄香蕉碼頭大變身，高市府打造智慧高雄燈塔計畫，今年底前將改建完成，由NVIDIA、Linker Vision、信驊科技、中華電信等AI科研團隊進駐。

    位於高雄港3號碼頭、棧貳庫旁的香蕉棚，原由河邊餐飲集團經營，因欠繳租金等爭議，去年2月由市府查封收回，後續向港務公司承租並自籌1.86億元，活化改建為「5G AIoT共用辦公室」，工程已接近尾聲。

    回顧鹽埕蓬萊舊港區20年的轉型歷程，高市都發局長吳文彥認為，這是港市合作成效與市長施政魄力的展現，從1998年謝長廷倡議海洋首都、2005年陳其邁代理市長推倒港區圍牆，到2011年陳菊推動亞灣建設，駁二大港橋已成為每年約900萬人次到訪的熱門景點。

    陳其邁上任後，力推數位與淨零雙軸轉型政策，2023年與中央合作推動亞灣2.0計畫，2024年與產官學研打造智慧高雄燈塔計畫，今年即將在香蕉碼頭開花結果，讓舊港煥發科技新風貌。

    都發局表示，鹽埕舊港區的轉型升級，是藉由都市計畫滾動檢討、港市合組公司共同開發。今年5月，透過高雄港站土地容積調配，未來台鐵捐贈5.7公頃鐵道綠地給市府，完整規劃哈瑪星鐵道文化園區，結合駁二、棧貳庫及港區棧庫群，壯大文創觀光量能。

    市府指出，香蕉碼頭預計今年底將改建完成，並由NVIDIA、Linker Vision、信驊科技、中華電信等科研團隊進駐，呈現新舊景觀及科技人文交融的城市意象。

    改造中的香蕉碼頭空拍圖。（都發局提供）

    改造中的香蕉碼頭空拍圖。（都發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播