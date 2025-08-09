高雄香蕉碼頭大變身 迎AI科研團隊

香蕉碼頭大變身，「5G AIoT共用辦公室」今年底前將改建完成。（記者葛祐豪翻攝）

2025/08/09 12:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄香蕉碼頭大變身，高市府打造智慧高雄燈塔計畫，今年底前將改建完成，由NVIDIA、Linker Vision、信驊科技、中華電信等AI科研團隊進駐。

位於高雄港3號碼頭、棧貳庫旁的香蕉棚，原由河邊餐飲集團經營，因欠繳租金等爭議，去年2月由市府查封收回，後續向港務公司承租並自籌1.86億元，活化改建為「5G AIoT共用辦公室」，工程已接近尾聲。

請繼續往下閱讀...

回顧鹽埕蓬萊舊港區20年的轉型歷程，高市都發局長吳文彥認為，這是港市合作成效與市長施政魄力的展現，從1998年謝長廷倡議海洋首都、2005年陳其邁代理市長推倒港區圍牆，到2011年陳菊推動亞灣建設，駁二大港橋已成為每年約900萬人次到訪的熱門景點。

陳其邁上任後，力推數位與淨零雙軸轉型政策，2023年與中央合作推動亞灣2.0計畫，2024年與產官學研打造智慧高雄燈塔計畫，今年即將在香蕉碼頭開花結果，讓舊港煥發科技新風貌。

都發局表示，鹽埕舊港區的轉型升級，是藉由都市計畫滾動檢討、港市合組公司共同開發。今年5月，透過高雄港站土地容積調配，未來台鐵捐贈5.7公頃鐵道綠地給市府，完整規劃哈瑪星鐵道文化園區，結合駁二、棧貳庫及港區棧庫群，壯大文創觀光量能。

市府指出，香蕉碼頭預計今年底將改建完成，並由NVIDIA、Linker Vision、信驊科技、中華電信等科研團隊進駐，呈現新舊景觀及科技人文交融的城市意象。

改造中的香蕉碼頭空拍圖。（都發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法