    阿里山眠月線2號隧道崩塌 一葉蘭自然保留區暫停開放

    眠月線2號隧道崩塌，管制進入台灣一葉蘭自然保留區。（嘉義林業分署提供）

    眠月線2號隧道崩塌，管制進入台灣一葉蘭自然保留區。（嘉義林業分署提供）

    2025/08/09 12:34

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕林業及自然保育署嘉義分署人員今（8月9日）上午進行林班巡視時，發現眠月線2號隧道即大崩壁後接往2號隧道有新的大型土石坍方，已影響到通行，嘉義分署為保障遊客安全，自今日起廢止進入台灣一葉蘭自然保留區申請，並由林鐵及文資處進行坍方排除中，現場以封鎖線及公告說明，並有森林護管人員勸阻請勿進入。

    嘉義分署指出，經查8月9日核准進入一葉蘭自然保留區者有61團282人，已由系統通知聯繫緊急聯絡人尚未進入者請勿進入，已進入者由嘉義縣消防局阿里山分隊於崩塌清理後協助離開2號隧道。

    坍方處於中午12點半清出一條可以彎腰進出的通道後，消防隊員立即進去查看，直到終點石猴站都沒有發現遊客，至於現場勸退者約有50名遊客。

    嘉義分署表示，由於山區天氣尚未穩定以及土石鬆軟仍有新崩塌狀況，後續台灣一葉蘭保留區進入申請開放，將視檢修狀況另行公告。（13:29更新）

    眠月線2號隧道前發生崩塌。（嘉義林業分署提供）

    眠月線2號隧道前發生崩塌。（嘉義林業分署提供）

    眠月線2號隧道前大崩塌。（嘉義林業分署提供）

    眠月線2號隧道前大崩塌。（嘉義林業分署提供）

    救援人員正清除坍方土石。（嘉義林業分署提供）

    救援人員正清除坍方土石。（嘉義林業分署提供）

    救援人員清理出可供彎腰進出的通道。（嘉義林業分署提供）

    救援人員清理出可供彎腰進出的通道。（嘉義林業分署提供）

