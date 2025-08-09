13家交通部所屬、轉投資企業捐5350萬元 助南部風災重建

交通部公路局、鐵道局、高速公路局進駐台南災區，協助居民修復受損房屋。（交通部提供）

2025/08/09 12:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕上月底到本月初接連受到丹娜絲颱風、西南氣流影響，連日降下超大豪雨，引發南部地區嚴重淹水、房屋損毀。截至今天（9日）止，已有13家交通部所屬及轉投資企業捐贈達5350萬元善款；此外，公路局、鐵道局、高速公路局也投入人力與機具，並媒合廠商協助台南居民修繕家園，已媒合821戶。

截至今天，已有中華航空捐贈1000萬元、高鐵1000萬元、中華電信1000萬元、陽明海運1000萬元、台灣航業500萬元，以及台灣世曦200萬元等13家交通部所屬及轉投資企業捐贈，交通部長陳世凱上週也捐出1個月所得到「衛福部財團法人賑災基金會」專戶，共計5350萬元善款。

交通部公路局、鐵道局與高速公路局同時進駐台南災區，並媒合多家廠商協助災民重建住家。公路局已媒合297戶、災損房屋丈量作業84戶、累計動工數7戶，國全營造及全輝營造進場辦理1戶低收入戶之動工拆除作業，東笠營造進場辦理3戶一般戶拆除作業。

鐵道局南工分局媒合78戶，施工中1件、災損房屋丈量作業39戶。高公局媒合446戶、災損房屋丈量作業37戶，由威勝營造、義力營造及宏義工程認養7戶低收入戶房屋負責修繕。

