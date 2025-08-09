爆紅醫師再發文！ 揭台中新光三越9月復業背後「精心佈局」

台中新光三越預計最快9月底會復業。（新光三越提供）

2025/08/09 12:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越預計最快9月底會復業，引發社會關注，曾在粉專發文「沒有新光三越的日子」爆紅的中山附醫婦產科達文西中心主任沈煌彬，也寫下觀察文，認為台中市的景氣正受房地產與關稅雙重夾擊，台中市長盧秀燕的總統之路，也需要幾個能展現拚經濟的亮點，包括海生館的開幕、新光三越的重啟，符合短期施政需求，也能轉移前陣子豪雨災情的負面焦點。

沈煌彬分析4個面向，台中新光三越9月底可能重啟是「精心佈局」，一、方便設櫃廠商安排下個月櫃姐班表，派駐外地人員也能慢慢移回台中；二、卡利嗨活動到8月14日結束，到時派發的紅利剛好能挹注重開幕業績。

三、服飾廠商可著手訂秋冬新品，並將春夏庫存集中到台中新光三越這個高銷售點；四、還能牽制消費者，暫時別去鄰近百貨公司消費，等著新光三越周年慶促銷。

沈煌彬說，這一連串的「巧合」，讓9月底重啟的可能性更高了。或許這一次，我們真的能等到它回來。

台中新光三越今年2月發生氣爆，釀5死30多傷重大意外，意外後新光三越封館整建修復中，針對傳出新光三越預計9月底恢復營業，台中市都發局指出，業者原計劃工期到今年11月，已有依規申請變更到9月，但迄今尚未提出恢復使用申請，須待整棟修復完工與完成各項法定程序後，才可申請恢復使用。

中山附醫婦產科達文西中心主任沈煌彬在粉專發文「沒有新光三越的日子」爆紅，常在粉專分享消費與時事觀察，引發迴響。（沈煌彬醫師提供）

