竹北新寮街雙Y型路口多事故 竹縣副議長王炳漢現勘要求設號誌改善

竹北市新寮街196巷（小白車3點鐘方向）、跟179巷（小白車1點鐘方向）相隔僅約20公尺。（記者黃美珠攝）

2025/08/09 12:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市新寮街先後跟196巷、179巷交叉，導致短短僅約20公尺就出現危險交叉的「雙Y型」路口，多方會車又無號誌控管下常生事故，讓周邊住戶也住不安。新竹縣議會副議長王炳漢獲悉，日前邀集縣府交通旅遊處、竹北市公所以及新庄里長余清輝現勘，認為應在這個「雙Y型」交叉口，各自新設號誌且劃上標誌、標線才能有效改善。

王炳漢說，縣府交旅處初步同意規劃在前述2處Y字路口設置6支、8吋L型號誌桿，設置時裸露在道路旁的號誌桿將用軟桿包覆，以免碰撞，至於路口的標誌、標線則將請竹北市公所配合劃設，公所也允諾配合。

王炳漢說，新寮街位於新寮橋南側，連續跟新寮街196巷、新寮街179巷交叉，形成短距離內2個連續的Y字型路口出現，因為多方車流會車又沒號誌管控，以致常發生車禍。偏偏新寮街是西區居民的交通要道之1，往北連接麻園、白地，往南可通到新竹市，所以車流量越來越大，用路安全問題亟待解決。

不過他也直言，縣府交旅處評估認為新設號誌改善路口安全雖可行，但新設號誌後，用路人勢必會增加多向的停等時間。為此他請里長余清輝提前向居民們說明，也請用路人行經配合。

新竹縣竹北市新寮街196巷（圖右側車處）跟圖左前的新寮街179巷相隔僅約20公尺。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市新寮橋南側的新寮街196巷（圖右側車處）跟圖左前的新寮街179巷，構成危險的「雙Y字路型」。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市新寮街的雙Y型路口迭生事故，縣議會副議長王炳漢（左2）日前邀集相關單位會勘解決。（王炳漢辦公室提供）

新竹縣議會副議長王炳漢日前會勘竹北新寮街的雙Y型路口問題。（王炳漢辦公室提供）

