新北大橋雙向汽車道8/11、12夜間封閉銑鋪 用路人改道大漢橋、華江橋

新北市養工處為改善三重區新北大橋雙向汽車道鋪面品質，8月11日及12日晚間10時至翌日清晨6時進行道路銑鋪。（記者羅國嘉攝）

2025/08/09 12:16

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北環河快速道路（新北環快）是連接三重和板橋的快速道路，交通量龐大，為提供民眾良好通行環境，新北市養護工程處長鄭立輝表示，8月11日及12日晚間10時至翌日清晨6時，於新北環快（新北大橋雙向汽車道）分兩階段辦理道路銑鋪工程，施工期間將封閉主橋段所有汽車道及部分匝道，請用路人改由大漢橋、華江橋往板橋或三重通行。

鄭立輝說明，第一階段從11日晚上10時至翌日清晨6時，封閉三重區新北環快往三重方向汽車道，平面道路三重區環漢路往新北環快匝道封閉，另由板橋往三重方向汽車僅能下新莊環漢路匝道，建議改由行經大漢橋、華江橋往三重通行。

第二階段則從12日晚上10時至翌日清晨6時，封閉三重區新北環快往板橋方向汽車道及環河南路與成功路匝道，平面道路封閉環河南路與重安街路口及環河北路與龍門路口，建議改由大漢橋、華江橋往板橋通行。

鄭立輝表示，施工若遇雨順延，請用路人遵循交通維持管制設施指引以及現場交維人員的指示減速慢行，或提前改道避開施工路段。

