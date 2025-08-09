楊柳颱風可能逐漸減弱？氣象粉專曝關鍵點

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當下週二（12）楊柳接近日本琉球東南方海域時，將通過一片偏強風切與乾燥空氣並存的區域，環境條件進一步惡化，不利颱風生存及發展，在這樣的背景下，颱風的強度會逐漸減弱。（圖擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」 臉書）

2025/08/09 12:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輕度颱風「楊柳」目前在距離台灣約2100公里的太平洋海面上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當下週二（12）楊柳接近日本琉球東南方海域時，將通過一片偏強風切與乾燥空氣並存的區域，環境條件進一步惡化，不利颱風生存及發展，在這樣的背景下，颱風的強度會逐漸減弱。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，颱風的環流結構持續調整中，受所在區域垂直風切增強影響，結構出現輕微不對稱，主要對流雲系集中在颱風中心的南側。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，接下來，楊柳會稍稍增強一點，但當週二（12）接近日本琉球東南方海域時，將通過一片偏強風切與乾燥空氣並存的區域，環境條件進一步惡化，不利颱風生存及發展，在這樣的背景下，颱風的強度會逐漸減弱。

粉專直言，是否影響台灣、距離台灣會有多近，就得看楊柳能否撐過去了，再觀察2天！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法