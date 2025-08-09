少子化！人口連19個月負成長 衛福部長邱泰源：政府4方向著手

面對人口負成長，衛福部長邱泰源今（9日）指出，政府正從減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力以及提高婚育意願四大方向下手。（記者邱芷柔攝）

2025/08/09 11:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣人口連續19個月負成長，創下歷年最長紀錄。衛福部長邱泰源今（9日）直言，少子化不只衝擊社會與經濟，更攸關國家安全，政府正從減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力以及提高婚育意願四大方向下手，盼多管齊下改善人口結構。

內政部昨天公布，截至7月底，全國人口總數為2333萬7936人，負成長趨勢恐持續。朝野立委都認為這是國安危機，外界也質疑政府在人口與少子化政策上的成效。對此邱泰源表示，行政院已針對少子女化政策召開會議，討論如何加速落實，衛福部將持續與各部會合作，「總統很重視，行政院很重視，行政團隊就要動起來」。

邱泰源說，面對少子女化，主要從四個方向著手，第一個方向是減少育兒負擔，每月發放0至2歲育兒津貼5000元起、托育補助1.3萬元起，已有逾20萬人領取；公共化托育據點全國超過500處，近期更增加臨時托育服務，「有時一、兩個小時的照顧，就能解決家長很大的困難」。

第二個方向是增進母嬰健康，邱泰源說，目前針對孕婦的產檢次數已增至14次、並推動兒童專責醫師制度、加強兒童早療資源與補助，及早發現並評估孩子的發展狀況，「讓媽媽、家庭在照顧孩子時更安心」。

邱泰源指出，第三個方向是跨部會協力，像是教育部推動2至6歲公共化幼兒教保服務，內政部優先提供社會住宅給育兒父母，勞動部則提供育嬰留職停薪津貼與職場育嬰假等。

第四個方向是提高婚育意願，邱泰源說，目前人工生殖補助已催生2.8萬名寶寶，雖然有人工生殖補助，但仍鼓勵把握適齡生育期，像是「六師聯誼會」集合醫師、中醫師、牙醫師、會計師、律師與建築師等全國性的專門職業團體，除了捐血，最重要的就是工作就是辦聯誼，希望大家多互動、多結婚、多生小孩。

