一覺醒來就到日本石垣！八重山丸渡輪今抵基隆整備

八重山丸渡輪今天航抵基隆港進行整備。（記者盧賢秀攝）

2025/08/09 11:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕即將於9月開航「基隆－石垣」客貨海運航線的「八重山丸渡輪」（YAIMA MARU），今天上午抵達基隆港，將在台船基隆廠進行1個月整備。該船規模接近小型郵輪，旅客晚上從基隆上船，一覺醒來就到石垣島，票價也會比空運低，將是民眾到日本石垣島旅遊的另一種選擇，對台日物流也有發展潛力。

日本船公司「商船八重山（やいま）」，瞄準了基隆到石垣的航線運營，去年11月向韓國的「Panstar」買下了渡輪「Panstar Dream」，並將這艘渡輪更名為八重山丸（やいま丸）。該輪可搭載545名乘客、70輛小客車與150輛8噸卡車，預計9月開航基隆到石垣。

日前這艘船才從釜山出發，今天上午抵達基隆港，將在台船基隆廠進行為期1個月的整備工作，預計船身塗裝也將會在台船基隆廠進行更動，並做相關的整備工作。

交通部航港局指出，基隆到石垣島航程約7小時，每週提供3個航班，旅客晚上從基隆上船，一覺醒來即可抵達石垣島，票價也會比空運低許多，讓遊客除了搭郵輪或飛機之外，有不同的觀光體驗，可提升台灣旅客便利性與雙方觀光效益。

