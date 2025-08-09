為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    災後振興觀光 台南北門井仔腳鹽田開出田馥甄「田調小花」

    七股遊客中心的六號小島。（記者楊金城攝）

    七股遊客中心的六號小島。（記者楊金城攝）

    2025/08/09 12:07

    〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲風災後，台南北門井仔腳瓦盤鹽田等知名景點流失約9成觀光客，目前井仔腳鹽田持續復建，已先重鋪小鹽堆，期盼盡速恢復國際級的鹽田夕陽美景，今天（9日）起將在週六、週日限定展出「田調小花」裝置藝術，將田馥甄《田調》Live in Life野地小巡演的小花種在鹽鄉，象徵面對風災過後的堅韌生命，讓大家在音樂、藝術、文化的傳遞下，重新感受鹽分地帶的溫度。

    田馥甄今年5月走入鹽鄉，在井仔腳鹽田舉辦「田調」首場演唱會，她知道風災對鹽田的影響後，特別貢獻「小花」裝置藝術，象徵儘管風雨摧折，仍有花朵努力綻放，感謝大地讓大家一起把幸福曬回來。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處在災後振興觀光，處長徐振能表示，管理處在災後並未停下腳步，反而更堅定與在地觀光業者攜手共進，從中央到地方共同努力，不僅修復景點，也將以更堅定的信念推出一系列融合藝術、文化與土地情感的行銷活動，同樣今天起的假日在七股鹽山有「風吹七Go」風箏嘉年華，海洋生物主題的大型風箏將在天空飛舞，下午2點至5點還有台灣仲夏節的「冰品巡迴車」在七股遊客中心快閃登場，為遊客送上免費的清涼冰品。

    在七股遊客中心則舉辦「鹽續雲嘉南的生命力」主題展，遊客可再登上遊客中心的知名景點「六號小島」拍網美照。

    一見雙雕藝術季接著16日起在北門井仔腳鹽田、七股鹽山登場，雲嘉南管理處說，遊客可沿著台61幸福公路，走進鹽鄉的世界，品嘗在地文化的「鹹味浪潮」。

    七股鹽山國際風箏嘉年華。（雲嘉南管理處提供）

    七股鹽山國際風箏嘉年華。（雲嘉南管理處提供）

    台南北門井仔腳瓦盤鹽田鋪上小鹽堆，目前井仔腳鹽田持續復建，已先重鋪小鹽堆，並展出「田調小花」裝置藝術。（雲嘉南管理處提供）

    台南北門井仔腳瓦盤鹽田鋪上小鹽堆，目前井仔腳鹽田持續復建，已先重鋪小鹽堆，並展出「田調小花」裝置藝術。（雲嘉南管理處提供）

    台南北門井仔腳瓦盤鹽田鋪上小鹽堆，目前井仔腳鹽田持續復建，已先重鋪小鹽堆，並展出「田調小花」裝置藝術。（雲嘉南管理處提供）

    台南北門井仔腳瓦盤鹽田鋪上小鹽堆，目前井仔腳鹽田持續復建，已先重鋪小鹽堆，並展出「田調小花」裝置藝術。（雲嘉南管理處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播