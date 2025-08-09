災後振興觀光 台南北門井仔腳鹽田開出田馥甄「田調小花」

七股遊客中心的六號小島。（記者楊金城攝）

2025/08/09 12:07

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲風災後，台南北門井仔腳瓦盤鹽田等知名景點流失約9成觀光客，目前井仔腳鹽田持續復建，已先重鋪小鹽堆，期盼盡速恢復國際級的鹽田夕陽美景，今天（9日）起將在週六、週日限定展出「田調小花」裝置藝術，將田馥甄《田調》Live in Life野地小巡演的小花種在鹽鄉，象徵面對風災過後的堅韌生命，讓大家在音樂、藝術、文化的傳遞下，重新感受鹽分地帶的溫度。

田馥甄今年5月走入鹽鄉，在井仔腳鹽田舉辦「田調」首場演唱會，她知道風災對鹽田的影響後，特別貢獻「小花」裝置藝術，象徵儘管風雨摧折，仍有花朵努力綻放，感謝大地讓大家一起把幸福曬回來。

雲嘉南濱海國家風景區管理處在災後振興觀光，處長徐振能表示，管理處在災後並未停下腳步，反而更堅定與在地觀光業者攜手共進，從中央到地方共同努力，不僅修復景點，也將以更堅定的信念推出一系列融合藝術、文化與土地情感的行銷活動，同樣今天起的假日在七股鹽山有「風吹七Go」風箏嘉年華，海洋生物主題的大型風箏將在天空飛舞，下午2點至5點還有台灣仲夏節的「冰品巡迴車」在七股遊客中心快閃登場，為遊客送上免費的清涼冰品。

在七股遊客中心則舉辦「鹽續雲嘉南的生命力」主題展，遊客可再登上遊客中心的知名景點「六號小島」拍網美照。

一見雙雕藝術季接著16日起在北門井仔腳鹽田、七股鹽山登場，雲嘉南管理處說，遊客可沿著台61幸福公路，走進鹽鄉的世界，品嘗在地文化的「鹹味浪潮」。

七股鹽山國際風箏嘉年華。（雲嘉南管理處提供）

台南北門井仔腳瓦盤鹽田鋪上小鹽堆，目前井仔腳鹽田持續復建，已先重鋪小鹽堆，並展出「田調小花」裝置藝術。（雲嘉南管理處提供）

