楊柳颱風估從北部海面通過「北宜花防大雨」下週二不排除發海警

楊柳颱風路徑潛勢圖，未來偏北邊移動，預計從台灣北部海面通過。（取自氣象署官網）

2025/08/09 11:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風「楊柳」目前在距離台灣約2100公里的太平洋海面上，中央氣象署今天（9日）上午最新預報路徑潛勢圖顯示，它會往台灣北部海面通過，若靠近台灣會為北部地區和宜蘭、花蓮帶來大雨，氣象署也不排除在下週二發布海上颱風警報。

氣象署預報員劉沛滕表示，楊柳颱風在下週一、週二（11日、12日）的強度還有可能維持或是增強，而根據目前的路徑潛勢圖，下週三（13日）會靠近台灣東北側近海，預計屆時強度會略為減弱。

劉沛滕說，若楊柳颱風從台灣北邊海面通過，降雨就會在北台灣、宜蘭、花蓮會很明顯，其它地區則有局部降雨可能。他指出，下週二要看楊柳颱風靠近台灣的程度，若很靠近，氣象署不排除會發布海上颱風警報，風雨會在下週三比較明顯，但下週四仍受到楊柳的外圍環流影響。

劉沛滕說，楊柳颱風未來的路徑仍有變化，更可能還會再偏北邊一點、或是減弱，但也有較小機率可能偏南邊，這部分也要注意，就看它的路徑變化空間和距離遠近，「下週一它的路徑才會比較明確，明天、後天都還有很大的變動空間」。

劉沛滕表示，今天（9日）各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區及近山區並有局部大雨發生的機率。

未來降雨趨勢圖。（氣象署提供）

