連日大雨路面炸出破洞「坑人」 彰縣省道199處破洞大修補

公路局彰化工務段派員在黑夜中冒雨修補省道坑洞。（彰化工務段提供）

2025/08/09 11:25

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣連續下雨多天，包括省道、縣道與鄉鎮市區道路不少路面被「炸」出破洞，傳出多起汽車、機車輾過坑洞底盤受損或摔傷事件，其中管轄省道的公路局彰化工務段20多天來在省道台1線、台61線、台17線、台19線與台74甲線東外環道巡視，共發現199處坑洞，均由廠商全面回填修補，確保用路行車安全。

本月5日1名民眾騎機車行經花壇鄉環山路時，疑因輾過大雨造成的坑洞，當場連人帶車摔倒在地，受傷送醫；伸港鄉濱海防汛道路也被大雨狂炸出大大小小的坑洞，汽、機車族雨中行經該路段不慎輾過坑洞，造成車輪破損，縣議員賴清美實勘，發現沿線有近20個坑洞，最大的直徑達30公分，均由相關單位責成廠商陸續修補。

省道台1線、台61線、台17線、台19線與台74甲線東外環道等路面，也被連日大雨潑打及重車輾壓出不少破洞，公路局彰化工務段長廖志彬表示，彰化工務段於丹娜絲颱風期間至8月7日辦理彰化縣9條省道共217公里的巡查及坑洞修補，共發現有199處坑洞，要求廠商不分晝夜持續修補下，均已全部完成修補，確保用路行車安全，目前轄區省道已無坑洞，恢復常態性道路養護。

日前花壇鄉環山路出現坑洞，1名機車騎士輾過摔傷。（警方提供）

彰化縣省道共查出有199處坑洞，公路局彰化工務段全面修補。（圖由彰化工務段提供）

