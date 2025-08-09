為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    連日大雨路面炸出破洞「坑人」 彰縣省道199處破洞大修補

    公路局彰化工務段派員在黑夜中冒雨修補省道坑洞。（彰化工務段提供）

    公路局彰化工務段派員在黑夜中冒雨修補省道坑洞。（彰化工務段提供）

    2025/08/09 11:25

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣連續下雨多天，包括省道、縣道與鄉鎮市區道路不少路面被「炸」出破洞，傳出多起汽車、機車輾過坑洞底盤受損或摔傷事件，其中管轄省道的公路局彰化工務段20多天來在省道台1線、台61線、台17線、台19線與台74甲線東外環道巡視，共發現199處坑洞，均由廠商全面回填修補，確保用路行車安全。

    本月5日1名民眾騎機車行經花壇鄉環山路時，疑因輾過大雨造成的坑洞，當場連人帶車摔倒在地，受傷送醫；伸港鄉濱海防汛道路也被大雨狂炸出大大小小的坑洞，汽、機車族雨中行經該路段不慎輾過坑洞，造成車輪破損，縣議員賴清美實勘，發現沿線有近20個坑洞，最大的直徑達30公分，均由相關單位責成廠商陸續修補。

    省道台1線、台61線、台17線、台19線與台74甲線東外環道等路面，也被連日大雨潑打及重車輾壓出不少破洞，公路局彰化工務段長廖志彬表示，彰化工務段於丹娜絲颱風期間至8月7日辦理彰化縣9條省道共217公里的巡查及坑洞修補，共發現有199處坑洞，要求廠商不分晝夜持續修補下，均已全部完成修補，確保用路行車安全，目前轄區省道已無坑洞，恢復常態性道路養護。

    日前花壇鄉環山路出現坑洞，1名機車騎士輾過摔傷。（警方提供）

    日前花壇鄉環山路出現坑洞，1名機車騎士輾過摔傷。（警方提供）

    彰化縣省道共查出有199處坑洞，公路局彰化工務段全面修補。（圖由彰化工務段提供）

    彰化縣省道共查出有199處坑洞，公路局彰化工務段全面修補。（圖由彰化工務段提供）

    彰化縣省道共有199處坑洞，公路局彰化工務段全面修補。（圖由彰化工務段提供）

    彰化縣省道共有199處坑洞，公路局彰化工務段全面修補。（圖由彰化工務段提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播