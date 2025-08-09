為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「從王城到府城」 台南安平區參與式預算投票開跑

    安平區公所即日起至8月17日，舉辦公民參與式提案預算投票。（安平區公所提供）

    安平區公所即日起至8月17日，舉辦公民參與式提案預算投票。（安平區公所提供）

    2025/08/09 11:09

    〔記者王姝琇／台南報導〕為推動參與式預算與公民審議制度，安平區公所以「從王城到府城：進城祝壽去」為主題，響應府城建城300年，邀市民提出創意、共同提案。即日起至8月17日參與投票選出2案，將獲公所最高5萬元執行經費。

    安平區長蕭泰華表示，經公民大會討論產出8項主題提案，即日起至8月17日將會在安平區內設置巡迴活動投票站，邀設籍、就學、工作或居住安平區、年滿16歲的民眾踴躍投票，地點涵蓋每個里以及安平圖書館，透過投票選出2案提案。

    蕭泰華說，安平推動公民審議與參與式預算至今已累積7年經驗，成功培養出具實作力的在地提案人。過去提案成果。今年以「從王城到府城：進城祝壽去」為主題，呼應府城歷史里程碑，將結合在地文化脈絡與當代創意，為府城祝壽。

    此次提案串聯音樂、在地民謠、走讀、彩繪體驗，到藝文演出及美食烹飪表演，祭出8個內容為《以音樂之名回望安平》、《Go go go．一起進入時光隧道快閃活動》、《大手牽小手．從王城到府城一日遊》、《來去府城彩繪》、《府城藝文嘉年華》、《水陸雙城：從運河看台南》、《來王城（辶日）（thit）迌（thô）》、《藝啓雙城》。

