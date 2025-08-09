為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    101煙火、貓纜登紐約「時報廣場」 讓世界看見台北

    觀光傳播局今夏啟動「Taipei Your Next Adventure」城市形象推廣計畫，8月4日起於美國最具代表性的紐約時報廣場巨型LED電視牆，刊登台北城市形象廣告，旅客造訪時報廣場時，可以看到台北101絢爛煙火、貓空綠意美景。（北市觀傳局提供）

    2025/08/09 11:03

    〔記者孫唯容／台北報導〕讓世界看見台北！觀光傳播局今夏啟動「Taipei Your Next Adventure」城市形象推廣計畫，8月4日起於美國最具代表性的紐約時報廣場巨型LED電視牆，刊登台北城市形象廣告，旅客造訪時報廣場時，可以看到台北101絢爛煙火、貓空綠意美景，還有滷肉飯、刈包等特色美食。

    根據交通部觀光署統計，113年度美國來台旅客人數高居前4名，觀傳局指出，顯示台北對美國旅客具有高度吸引力，紐約是全球媒體與觀光交會的核心城市，除了在紐約時報廣場巨型LED電視牆，刊登101跨年煙火、廟宇文化、貓空自然美景以及麻油雞、滷肉飯、刈包等廣告外，也在曼哈頓熱門街道上的行人走道告示牌共14座 ，曝光台北101、貓空及牛肉麵等城市意象，吸引美國甚至全球旅客將台北列為下一站旅行目的地。

    觀傳局表示，本次聚焦美國旅客關注的台北旅遊亮點，如融合自然與都市的大縱走步道、展現歷史傳統風情的廟宇，以及街頭的小吃美食文化等，強化台北作為一座能滿足探索、美食、購物與文化等多元體驗的城市形象，提供美國旅客一場便利又充滿驚喜的旅遊想像。

    觀傳局說明，本次也同步推出實體優惠活動，與長榮航空合作，推出北美直航專屬折扣機票，並加碼贈送國立故宮博物院與台北101兩大景點門票，鼓勵美國旅客立即啟程，親身體驗影片中呈現的台北之美。

    曼哈頓熱門行人走道告示牌也曝光台北101、貓空及牛肉麵等城市意象。（北市觀傳局提供）

    觀光傳播局今夏啟動「Taipei Your Next Adventure」城市形象推廣計畫，8月4日起於美國最具代表性的紐約時報廣場巨型LED電視牆，刊登台北城市形象廣告，旅客造訪時報廣場時，可以看到台北101絢爛煙火、貓空綠意美景。（北市觀傳局提供）

