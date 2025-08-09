暢遊花蓮金針花季 背包達人曝：這樣玩最省錢

赤科山林家園觀光農場的金針花滿開！（玉溪地區農會提供）

2025/08/09 10:43

〔記者花孟璟／花蓮報導〕暑假過一半，花蓮8月份重頭戲就是年度金針花季，許多人玩花蓮是直接到花蓮車站租車、騎機車，另一種方式是搭火車，背包達人小葉子說，她暑假到花蓮民宿當打工小幫手，在花蓮交通最方便省錢還是買TPASS通勤月票，一張只要199元，搭配租機車一天400元就可暢玩整天。

小葉子精打細算說，從花蓮市騎機車到富里超過100公里，實在遙遠，她研究過花蓮市到富里搭區間快車，全票一張208元，來回超過400元，買花蓮TPASS通勤月票最省錢，因為月票價格凍漲，不受火車票漲價影響，因此只要花199就搞定，現省回程票208元，如果是多次搭乘會更划算。

請繼續往下閱讀...

她說，剩下就是租車，可以在玉里或富里車站前租機車，或揪3、4好友一起搭計程車或包車上山，就可把交通費壓到最低，租車資訊在玉溪農會網站（https://reurl.cc/qYr0LD）、富里鄉農會網站（https://reurl.cc/oYr5RQ）找到，省下來的錢可以大買特買。她也說，今年也計畫找同學到山上住一晚「避暑」，因為海拔1000公尺的山上夜間很涼爽，隔天一早起床就能賞花，看花朵上的露珠隨著太陽公公起床慢慢蒸發！

如對於自己山路騎機車技術不放心，則可選擇揪團包車。花蓮縣政府今年推出的數位旅遊平台「Hualien Yo真行」（https://www.hly.tw/product10），整合公共運具推出金針花季的半日遊包車優惠，遊客搭火車到玉里車站、富里車站後，搭乘包車4小時2500元，4人分攤就相當划算，追花的同時不用煩惱停車問題，不用擔心違規被開單；玉溪地區農會推出玉里車站接送至赤科山的賞花一日遊行程，含中餐及交通每人1888元，可上網預約報名（https://reurl.cc/VWN44N）。

把握颱風前的好天氣，趕快規劃衝一波赤科山。（玉溪地區農會提供）

富里鄉六十石山花海美景。（富里鄉公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法