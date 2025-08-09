為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    豪雨重創到貨量腰斬菜價狂飆！葉菜類破百元、小黃瓜單日每斤衝上250元

    新北市果菜公司總經理江惠貞表示，目前菜價因到貨量驟減不到2分之1，蔬果價格攀升，其中小黃瓜單日更衝上每公斤250元高價。（記者羅國嘉攝）

    新北市果菜公司總經理江惠貞表示，目前菜價因到貨量驟減不到2分之1，蔬果價格攀升，其中小黃瓜單日更衝上每公斤250元高價。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/09 10:29

    〔記者羅國嘉／新北報導〕受0728豪雨影響，中南部連日大雨造成農田災損嚴重，蔬果供應量驟減，不少蔬菜價格飆升。新北市果菜公司總經理江惠貞表示，目前菜價因到貨量驟減不到2分之1，蔬果價格攀升，尤其以葉菜類漲勢最為明顯，拍賣價格最高每公斤破百元，青江菜、小白菜較前日上漲15至20元，小黃瓜單日更衝上每公斤250元高價。

    江惠貞8月6日率領蔬果拍賣員前往南投、雲林等為期3天的產地訪視，了解受損情況及產地恢復時程。她指出，中部地區是全台蔬果主要供應來源，這次豪雨造成多處農田泡水，蔬果嚴重水傷，先前種植的作物大多腐爛，只能耕除。實地勘查時可見農田滿目瘡痍，原本堆滿收成的預冷倉庫與集貨場，如今只剩零星蔬菜。

    產地供應單位表示，豪雨後再遇高溫曝曬，原本接近收成的作物也被打趴，損失慘重難以估計。葉菜類復耕後需2至3週才能陸續收成恢復供應，根莖及瓜果類作物復產時間更長。短期內蔬果供應不足的情況恐持續。

    江惠貞提醒，目前產地蔬果供應量嚴重不足，在需求大於供應情況下，承銷端拍賣競價菜價飆漲，市場價格居高不下，若是之後氣候穩定，蔬果供應量提升菜價才有機會逐漸回穩。

