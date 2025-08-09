為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    安平漁港跨港大橋工程進度曝光 廉政平台「零爭議」估2027完工

    安平漁港跨港大橋工程已達15％。（記者洪瑞琴攝）

    安平漁港跨港大橋工程已達15％。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/09 10:26

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗資逾23億元的安平漁港跨港大橋工程，採購廉政平台自開工以來運作兩年，成功整合檢察官、土木專業教授、政風、施工與監造單位等跨領域專業，建立成熟監督機制，無重大爭議與廉政疑慮，工程進度已達15%，預計2027年底完⼯。

    安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1010公尺，橋面連同側道總寬32公尺，總經費高達23.4億。工程期間曾面臨颱風季節海象惡劣、周遭船廠作業協調、特殊工法技術挑戰等複雜狀況，預計2027年底完⼯。

    南市工務局副局長王建雄表示，平台透過法律諮詢、技術指導與風險評估，提升工程品質與安全，使工程進度穩步達15%。檢察官參與不僅增強權威性，也具預防性嚇阻效果，促使各單位自律，成為行政透明與廉潔治理的示範。

    工務局表示，經過兩年運作，採購廉政平台已建立成熟的跨域協作機制。檢察官提供法律專業意見，確保所有程序嚴格符合法規；土木專業教授技術諮詢，有效提升工程品質與安全標準；政風單位風險評估機制，成功預防多起潛在問題；施工、監造及承辦採購單位執行回饋，讓制度運作更加順暢。

    安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路。（記者洪瑞琴攝）

    安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路。（記者洪瑞琴攝）

    安平漁港跨港大橋完工模擬圖。（南市府工務局提供）

    安平漁港跨港大橋完工模擬圖。（南市府工務局提供）

