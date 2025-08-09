雲科大「智慧科技學院」 強化AI、機器人、智慧製造培育

雲科大前瞻學程3D列印教學。（圖由雲科大提供）

2025/08/09 10:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應未來科技發展、企業轉型需求，8月114學年度開始，雲林科技大學啟動轉型計畫，「未來學院」更名為「智慧科技學院」，強化智慧科技與跨領域創新人才的培育，並推出「智慧跨域技優專班」與「3+2新五專智慧製造專班」。

雲科大智慧科技學院院長張軒庭指出，學院以智慧數據科學研究所為發展重點，串聯智慧、實務與跨域導向學程，專注智慧運算、資料分析與AI應用，並與產業深度合作打造真實情境的學習場域，推動專題實作與國際交流，培養具備即戰力及創新能力的專業人才。

張軒庭表示，在學士方面，前瞻學士學位學程強調跨領域學習與職涯探索；智慧機器人學士學位學程，培養跨能域能力的機器人技術人才；產業科技學士學位學程，課程有智慧工廠、自動化技術與數位製造，重視實務操作與職場接軌。

張軒庭說，114學年度新增的3+2新五專智慧製造專班，採五年一貫制，培養學生掌握工業物聯網、AI與大數據等智慧製造核心技術；智慧跨域技優專班則結合資訊、電機電子與管理領域，透過模組化課程與專題實作。

雲科大表示，智慧科技學院將延續未來學院持續深化產學合作，與企業共同打造真實情境的學習場域，培養學生的實戰能力與問題解決力，同時推動課程創新與跨域整合，讓學習內容貼近產業趨勢。

因應科技時代人才需求，雲林科技大學114學年度起將未來學院改為智慧科技學院。（圖由雲科大提供）

雲科大智慧數據科學研究所外師授課情況。（圖由雲科大提供）

